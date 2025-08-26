  1. Realting.com
  2. Israël
  3. Netanya
  4. Quartier résidentiel A ne pas manquer !, au centre, avec terrasse, bon emplacement, dans un immeuble neuf, neuf

Quartier résidentiel A ne pas manquer !, au centre, avec terrasse, bon emplacement, dans un immeuble neuf, neuf

Netanya, Israël
depuis
$996,000
26/08/2025
$996,000
14/07/2025
$932,588
;
8
Laisser une demande
ID: 26878
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 26/08/2025

Emplacement

Afficher sur la carte
  • Pays
    Israël
  • État
    District centre
  • Région
    HaSharon Subdistrict
  • Ville
    Netanya

À propos du complexe

Mardoche khayat vous invite à vivre dans un de nos projet résidentielle de Netanya . Projet Ussishkine 12 est un immeuble boutique Stratégiquement situé à 3 minutes à pied du célèbre kikar et 4 minute de la plage Dans une des rue les plus convoitée de la ville Caractéristiques du projet Le projet comprend 25 appartements allant du 3 pièces au 5 pièces ainsi qu un penthouse. Revêtement extérieur en pierre naturelle Trois appartements par étage L immeuble sera doté d un double lobby avec une hauteur de plafond de 6 mètres aménagé et conçu par l architecte 2 ascenseurs dont un chabbatique Place de parking souterrain Livraison dans 30 mois Garantie bancaire Caractéristiques de l appartement Carrelage dans toute la maison 80x80 Climatisation centralisée Meuble de salle de bain de qualité Robinetterie de marque Grohe Porte intérieures de qualité Cuisine personnalisable Stores électriques dans toutes la maison

Localisation sur la carte

Netanya, Israël

Calculateur d'hypothèque

Taux d'intérêt, %
Durée du prêt, années
Coût de la propriété
Acompte, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Veuillez noter! Vous avez modifié le paramètre de coût de propriété en {{ differentPrice }}%. Cela affecte la pertinence du calcul des mensualités pour le bien actuel. Retour
Taux d'intérêt
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Taux d'intérêt
Montant du prêt
{{ mortgageAmount }} USD
Montant du prêt
Période
{{ loanPeriodValue | pluralize("année", "années") }}
Période
Paiement mensuel
{{ paymentPerMonth }} USD
Paiement mensuel
Complexes similaires
Quartier résidentiel Nouveau projet katamonim jerusalem du 2 au 5 pièces, penthouses et rez de jardin
Jérusalem, Israël
depuis
$1,35M
Quartier résidentiel Projet neuf proche de la mer et de la ligne de tramway a bat yam
Bat Yam, Israël
depuis
$711,000
Quartier résidentiel En plein jerusalem kiryat yovel limitrophe ramat denya
Jérusalem, Israël
depuis
$870,000
Quartier résidentiel Investi, balcon sur la mer, bon emplacement, etage haut avec vue, haut standing, luxueux, proche de la mer, vue sur la mer, dans un immeuble neuf, neuf, magnifique, projet de qualite
Bat Yam, Israël
depuis
$1,37M
Quartier résidentiel En plein coeur de jerusalem ramat dénia limitrophe bait vagan
Jérusalem, Israël
depuis
$705,000
Vous regardez
Quartier résidentiel A ne pas manquer !, au centre, avec terrasse, bon emplacement, dans un immeuble neuf, neuf
Netanya, Israël
depuis
$996,000
Posez toutes vos questions
Laissez votre demande
Merci! Votre demande a été acceptée
Je suis intéressé par la propriété de votre annonce. Je souhaite plus d'informations sur la propriété. Quelles sont les conditions d'achat pour les étrangers ? Je souhaite visiter un appartement/une maison. Je souhaite être informé du prix total (TTC, frais d'agence, etc.). Est-il possible d'acheter avec un prêt/hypothèque ?
Dos Laisser une demande
Autres complexes
Quartier résidentiel En plein jerusalem kiryat yovel limitrophe ramat denya
Quartier résidentiel En plein jerusalem kiryat yovel limitrophe ramat denya
Quartier résidentiel En plein jerusalem kiryat yovel limitrophe ramat denya
Quartier résidentiel En plein jerusalem kiryat yovel limitrophe ramat denya
Quartier résidentiel En plein jerusalem kiryat yovel limitrophe ramat denya
Quartier résidentiel En plein jerusalem kiryat yovel limitrophe ramat denya
Jérusalem, Israël
depuis
$870,000
Tres beau projet sur Kiryat Yovel Limitrophe Ramat Denya , Une résidence de 3 immeubles ,dont 2 immeubles de 9 étages et 1 de 16 étages . Grand choix d appartement avec des grands balcon du 2 au 5 pièces avec rez de jardin et penthouse . Parking pour chaque appartement , caves réservées p…
Agence
Immobilier.co.il
Laisser une demande
Quartier résidentiel En plein jerusalem kiryat yovel limitrophe ramat denya
Quartier résidentiel En plein jerusalem kiryat yovel limitrophe ramat denya
Quartier résidentiel En plein jerusalem kiryat yovel limitrophe ramat denya
Quartier résidentiel En plein jerusalem kiryat yovel limitrophe ramat denya
Quartier résidentiel En plein jerusalem kiryat yovel limitrophe ramat denya
Quartier résidentiel En plein jerusalem kiryat yovel limitrophe ramat denya
Jérusalem, Israël
depuis
$960,000
Tres beau projet sur Kiryat Yovel Limitrophe Ramat Denya , Une résidence de 3 immeubles ,dont 2 immeubles de 9 étages et 1 de 16 étages . Grand choix d appartement avec des grands balcon du 2 au 5 pièces avec rez de jardin et penthouse . Parking pour chaque appartement , caves réservées p…
Agence
Immobilier.co.il
Laisser une demande
Quartier résidentiel A ne pas manquer !, au centre, bel appartement, bon emplacement, dans un immeuble neuf, neuf, projet de qualité
Quartier résidentiel A ne pas manquer !, au centre, bel appartement, bon emplacement, dans un immeuble neuf, neuf, projet de qualité
Quartier résidentiel A ne pas manquer !, au centre, bel appartement, bon emplacement, dans un immeuble neuf, neuf, projet de qualité
Quartier résidentiel A ne pas manquer !, au centre, bel appartement, bon emplacement, dans un immeuble neuf, neuf, projet de qualité
Quartier résidentiel A ne pas manquer !, au centre, bel appartement, bon emplacement, dans un immeuble neuf, neuf, projet de qualité
Quartier résidentiel A ne pas manquer !, au centre, bel appartement, bon emplacement, dans un immeuble neuf, neuf, projet de qualité
Quartier résidentiel A ne pas manquer !, au centre, bel appartement, bon emplacement, dans un immeuble neuf, neuf, projet de qualité
Harish, Israël
depuis
$302,400
NOUVEAU PROJET EXCEPTIONNEL À HARISH – PRÉVENTE Mardochée Khayat a le plaisir de vous présenter en avant-première son tout nouveau projet immobilier en prévente dans la ville en plein essor de Harish, un emplacement à très fort potentiel ! Situé au cœur de Harish, proche des écoles, des sy…
Agence
Immobilier.co.il
Laisser une demande
Realting.com
Aller