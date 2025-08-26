Quartier résidentiel Tout nouveau programme neuf a la marina d'ashdod

Permettre la visualisation du contenu du site et l'accès aux fonctionnalités. Ce type de cookies est utilisé uniquement pour le bon fonctionnement du site et n'est pas cédé à des tiers. La désactivation est impossible sans perturber le fonctionnement du site.
Tout nouveau et dernier programme neuf de la Marina d'Ashdod
Les pieds dans l'eau
Construction de très haut standing avec les meilleurs matériaux
En face des bateaux et de la mer, a proximité immédiate des cafés , restaurants et commerces
Résidence :
Hall d'entrée 5 étoiles
Entrée arborée
Parking et cave sous terrain
Ascenseurs ultra rapide dont un de shabat
Les appartements :
Porte d'entrée blindée design
Porte intérieurs "Pandoor"
Sol 1 mètre sur 1 mètre
Terrasse en Teck
Cuisine aménagée avec meubles et marbre
Volets roulants électriques dans tout l'appartement
Interphone vidéo en circuit fermée
Eau chaude en solaire ou électrique
Localisation sur la carte
Ashdod, Israël
