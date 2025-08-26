  1. Realting.com
  Quartier résidentiel Tout nouveau programme neuf a la marina d'ashdod

Quartier résidentiel Tout nouveau programme neuf a la marina d'ashdod

Ashdod, Israël
depuis
$2,25M
26/08/2025
$2,25M
14/07/2025
$2,11M
11
ID: 26959
ID: 26959
Dernière actualisation: 26/08/2025

Emplacement

  • Pays
    Israël
  • État
    District sud
  • Région
    sous-district d'Ashkelon
  • Ville
    Ashdod

À propos du complexe

Tout nouveau et dernier programme neuf de la Marina d'Ashdod Les pieds dans l'eau Construction de très haut standing avec les meilleurs matériaux En face des bateaux et de la mer, a proximité immédiate des cafés , restaurants et commerces Résidence : Hall d'entrée 5 étoiles Entrée arborée Parking et cave sous terrain Ascenseurs ultra rapide dont un de shabat Les appartements : Porte d'entrée blindée design Porte intérieurs "Pandoor" Sol 1 mètre sur 1 mètre Terrasse en Teck Cuisine aménagée avec meubles et marbre Volets roulants électriques dans tout l'appartement Interphone vidéo en circuit fermée Eau chaude en solaire ou électrique

Localisation sur la carte

Ashdod, Israël

