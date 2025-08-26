  1. Realting.com
  4. Quartier résidentiel Unique devenir propriétaire dans l’un des quartiers les plus dynamiques et prometteurs d’ashdod avec 5%!

Ashdod, Israël
depuis
$687,000
26/08/2025
$687,000
17/07/2025
$643,261
6
ID: 27040
Dernière actualisation: 26/08/2025

Emplacement

  • Pays
    Israël
  • État
    District sud
  • Région
    sous-district d'Ashkelon
  • Ville
    Ashdod

À propos du complexe

Nouveau programme immobilier de 3 pièces à Ashdod – Livraison dans 26 mois Découvrez un projet immobilier d'exception en plein cœur d'Ashdod, en cours de construction, avec une livraison prévue dans seulement 26 mois. Cette nouvelle résidence de haut standing s’élève sur 8 étages et bénéficie d’un emplacement privilégié : à deux pas de la grande piscine olympique, du nouveau stade d'Ashdod, des commerces, synagogues, écoles et moyens de transport. La mer et ses plages ne sont qu’à 5 minutes en voiture. Nous vous proposons des appartements de 3 pièces, parfaitement conçus pour un confort optimal : Balcon spacieux Mamad (pièce sécurisée) Climatisation Parking privé en sous-sol Deux ascenseurs dont un de Shabbat Le programme séduit également par son échéancier de paiement exceptionnel : 5% à la signature du contrat : 114 500 ILS (environ 28 250 euros) 5% dans 6 mois : 114 500 ILS (environ 28 250 euros) Le solde à la remise des clés dans 26 mois Le tout sans intérêts ni indexation – une opportunité rare sur le marché immobilier israélien. Prix à partir de 2 290 000 ILS (environ 565 000 euros). Ne manquez pas cette occasion unique de devenir propriétaire dans l’un des quartiers les plus dynamiques et prometteurs d’Ashdod. Pour plus d’informations, les plans et les disponibilités, contactez-nous dès à présent.

Localisation sur la carte

Ashdod, Israël

