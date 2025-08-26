Quartier résidentiel Unique devenir propriétaire dans l’un des quartiers les plus dynamiques et prometteurs d’ashdod avec 5%!

Permettre la visualisation du contenu du site et l'accès aux fonctionnalités. Ce type de cookies est utilisé uniquement pour le bon fonctionnement du site et n'est pas cédé à des tiers. La désactivation est impossible sans perturber le fonctionnement du site.
Nouveau programme immobilier de 3 pièces à Ashdod – Livraison dans 26 mois
Découvrez un projet immobilier d'exception en plein cœur d'Ashdod, en cours de construction, avec une livraison prévue dans seulement 26 mois. Cette nouvelle résidence de haut standing s’élève sur 8 étages et bénéficie d’un emplacement privilégié : à deux pas de la grande piscine olympique, du nouveau stade d'Ashdod, des commerces, synagogues, écoles et moyens de transport. La mer et ses plages ne sont qu’à 5 minutes en voiture.
Nous vous proposons des appartements de 3 pièces, parfaitement conçus pour un confort optimal :
Balcon spacieux
Mamad (pièce sécurisée)
Climatisation
Parking privé en sous-sol
Deux ascenseurs dont un de Shabbat
Le programme séduit également par son échéancier de paiement exceptionnel :
5% à la signature du contrat : 114 500 ILS (environ 28 250 euros)
5% dans 6 mois : 114 500 ILS (environ 28 250 euros)
Le solde à la remise des clés dans 26 mois
Le tout sans intérêts ni indexation – une opportunité rare sur le marché immobilier israélien.
Prix à partir de 2 290 000 ILS (environ 565 000 euros).
Ne manquez pas cette occasion unique de devenir propriétaire dans l’un des quartiers les plus dynamiques et prometteurs d’Ashdod. Pour plus d’informations, les plans et les disponibilités, contactez-nous dès à présent.
Ashdod, Israël
Ashdod, Israël
