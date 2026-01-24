Quartier résidentiel Rova hayovel - kyriat yovel

Permettre la visualisation du contenu du site et l'accès aux fonctionnalités. Ce type de cookies est utilisé uniquement pour le bon fonctionnement du site et n'est pas cédé à des tiers. La désactivation est impossible sans perturber le fonctionnement du site.
ROVA HAYOVEL – L’excellence résidentielle à Kyriat Yovel
Idéalement situé en plein cœur de Kyriat Yovel, Rehov Uruguay, à proximité immédiate des commerces, transports, écoles et commodités, le projet ROVA HAYOVEL propose un cadre de vie rare, alliant confort, modernité et qualité.
Ce projet boutique exclusif, signé par les promoteurs de renommée Guy et Doron Lévy, reconnus pour leur sérieux et la qualité de leurs réalisations, a été pensé dans les moindres détails pour offrir une expérience résidentielle haut de gamme.
L’immeuble, au design élégant et contemporain, bénéficiera de prestations luxueuses, de finitions soignées et d’espaces lumineux, répondant aux plus hauts standards de confort et d’esthétique.
Appartements du 2,5 au 5 pièces
Prestations haut de gamme
Emplacement central et recherché
Une opportunité idéale pour habiter ou investir dans un quartier en plein développement, au sein d’un projet rare et qualitatif.
