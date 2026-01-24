Quartier résidentiel Rova hayovel - kyriat yovel

  1. Realting.com
$893,475
3
ID: 33197
Dernière actualisation: 23/01/2026

Emplacement

  • Pays
    Israël
  • État
    District de Jérusalem
  • Région
    Jerusalem Subdistrict
  • Ville
    Jérusalem

À propos du complexe

ROVA HAYOVEL – L’excellence résidentielle à Kyriat Yovel Idéalement situé en plein cœur de Kyriat Yovel, Rehov Uruguay, à proximité immédiate des commerces, transports, écoles et commodités, le projet ROVA HAYOVEL propose un cadre de vie rare, alliant confort, modernité et qualité. Ce projet boutique exclusif, signé par les promoteurs de renommée Guy et Doron Lévy, reconnus pour leur sérieux et la qualité de leurs réalisations, a été pensé dans les moindres détails pour offrir une expérience résidentielle haut de gamme. L’immeuble, au design élégant et contemporain, bénéficiera de prestations luxueuses, de finitions soignées et d’espaces lumineux, répondant aux plus hauts standards de confort et d’esthétique. Appartements du 2,5 au 5 pièces Prestations haut de gamme Emplacement central et recherché Une opportunité idéale pour habiter ou investir dans un quartier en plein développement, au sein d’un projet rare et qualitatif.

Jérusalem, Israël
