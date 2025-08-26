  1. Realting.com
  2. Israël
  3. Ashdod
  4. Quartier résidentiel Nouveau programme en cours de construction a &quot;ashdod park&quot;

Quartier résidentiel Nouveau programme en cours de construction a "ashdod park"

Ashdod, Israël
depuis
$771,000
26/08/2025
$771,000
14/07/2025
$721,913
;
6
Laisser une demande
ID: 26949
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 26/08/2025

Emplacement

Afficher sur la carte
  • Pays
    Israël
  • État
    District sud
  • Région
    sous-district d'Ashkelon
  • Ville
    Ashdod

À propos du complexe

Nouveau programme en cours de construction a "Ashdod Park", nouveau quartier avec plus de 2700 appartements en construction ainsi que toutes les infrastructures nécessaire. Chaque appartement avec balcon, parking sous terrain et climatisation. Possibilité de payer 10% et le solde 3 mois avant la livraison, sans indexations ni interêts

Localisation sur la carte

Ashdod, Israël

Calculateur d'hypothèque

Taux d'intérêt, %
Durée du prêt, années
Coût de la propriété
Acompte, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Veuillez noter! Vous avez modifié le paramètre de coût de propriété en {{ differentPrice }}%. Cela affecte la pertinence du calcul des mensualités pour le bien actuel. Retour
Taux d'intérêt
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Taux d'intérêt
Montant du prêt
{{ mortgageAmount }} USD
Montant du prêt
Période
{{ loanPeriodValue | pluralize("année", "années") }}
Période
Paiement mensuel
{{ paymentPerMonth }} USD
Paiement mensuel
Complexes similaires
Quartier résidentiel Bon emplacement
Ascalon, Israël
depuis
$444,000
Quartier résidentiel Nouveau programme a ashdod dans le nouveau quartier shimon peres : conditions de paiements hyper attractives
Ashdod, Israël
depuis
$942,000
Quartier résidentiel Bonne occasion
Ascalon, Israël
depuis
$558,000
Quartier résidentiel Projet neuf kiryat hayovel jerusalem du 3 au 6 pieces
Jérusalem, Israël
depuis
$865,200
Quartier résidentiel En plein centre ville de jerusalem
Jérusalem, Israël
depuis
$5,55M
Vous regardez
Quartier résidentiel Nouveau programme en cours de construction a "ashdod park"
Ashdod, Israël
depuis
$771,000
Posez toutes vos questions
Laissez votre demande
Merci! Votre demande a été acceptée
Je suis intéressé par la propriété de votre annonce. Je souhaite plus d'informations sur la propriété. Quelles sont les conditions d'achat pour les étrangers ? Je souhaite visiter un appartement/une maison. Je souhaite être informé du prix total (TTC, frais d'agence, etc.). Est-il possible d'acheter avec un prêt/hypothèque ?
Dos Laisser une demande
Autres complexes
Quartier résidentiel Projet neuf kiryat hayovel jerusalem du 3 au 6 pieces
Quartier résidentiel Projet neuf kiryat hayovel jerusalem du 3 au 6 pieces
Quartier résidentiel Projet neuf kiryat hayovel jerusalem du 3 au 6 pieces
Quartier résidentiel Projet neuf kiryat hayovel jerusalem du 3 au 6 pieces
Quartier résidentiel Projet neuf kiryat hayovel jerusalem du 3 au 6 pieces
Quartier résidentiel Projet neuf kiryat hayovel jerusalem du 3 au 6 pieces
Jérusalem, Israël
depuis
$887,700
Nouveau projet a Kiryat Hayovel, appartements du 3 au 5 pièces, compose de 2 immeubles de 20 étages et 2 de 9 etages Projet Neuf livrable Déc 2026 Les espaces publics existant seront développés et réaménagés en espaces verts avec de nouveaux et larges trottoirs, Un nouveau centre culturel …
Agence
Immobilier.co.il
Laisser une demande
Quartier résidentiel Tout nouveau programme neuf a la marina d'ashdod
Quartier résidentiel Tout nouveau programme neuf a la marina d'ashdod
Quartier résidentiel Tout nouveau programme neuf a la marina d'ashdod
Quartier résidentiel Tout nouveau programme neuf a la marina d'ashdod
Quartier résidentiel Tout nouveau programme neuf a la marina d'ashdod
Afficher tout Quartier résidentiel Tout nouveau programme neuf a la marina d'ashdod
Quartier résidentiel Tout nouveau programme neuf a la marina d'ashdod
Ashdod, Israël
depuis
$2,25M
Tout nouveau et dernier programme neuf de la Marina d'Ashdod Les pieds dans l'eau Construction de très haut standing avec les meilleurs matériaux En face des bateaux et de la mer, a proximité immédiate des cafés , restaurants et commerces Résidence : Hall d'entrée 5 étoiles Entrée arborée Pa…
Agence
Immobilier.co.il
Laisser une demande
Quartier résidentiel Nouveau projet ramat sharet jerusalem
Quartier résidentiel Nouveau projet ramat sharet jerusalem
Quartier résidentiel Nouveau projet ramat sharet jerusalem
Quartier résidentiel Nouveau projet ramat sharet jerusalem
Quartier résidentiel Nouveau projet ramat sharet jerusalem
Jérusalem, Israël
depuis
$1,02M
Nouveau Projet Ramat Sharet Jerusalem limite Bet veigan Composé de 2 immeubles de 19 et au dessous immeuble de 7 étages, comprenant de nombreux commerces au rez de chaussée, une immense terrasse-jardin, 3 ascenseurs chacun (dont 2 de chabat), bet haknesset, salle de sport… Livrable Mai 2029…
Agence
Immobilier.co.il
Laisser une demande
Realting.com
Aller