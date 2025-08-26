  1. Realting.com
  4. Quartier résidentiel A ne pas manquer !, au centre, avec terrasse, bien agencé, bon emplacement, bonne affaire, dans un immeuble neuf, haut standing, neuf, projet de qualité

depuis
$726,000
26/08/2025
$726,000
14/07/2025
$679,778
6
ID: 26873
Dernière actualisation: 26/08/2025

Emplacement

  • Pays
    Israël
  • État
    District sud
  • Région
    sous-district de Beer-Sheva
  • Ville
    Conseil régional de Tamar

À propos du complexe

Mardochee khayat vous invite à vivre dans un de nos projet résidentielle de Netanya . En plein centre ville de Netanya emplacement très recherché Proche de tout commences,synagogue tout ce fait à pied Caractéristiques du projet Le projet est construit dans l une des rues les plus commerçantes et plus connu de Netanya Un magnifique lobby double décoré par architecte Revêtement extérieur en pierre naturel 2 ascenseurs modernes dont un Chabbatique Le projet est accompagné d une Garantie bancaire Livraison dans 2 ans demi Caractéristiques de l appartement Carrelage dans toute la maison Taille 80x80 ou 1mx1 m Préparation Climatisation Meuble de salle de bain de qualité Robinetterie mitigeur Ballon eau chaude solaire Porte intérieures de qualité Cuisine personnalisable avec plan de travail en marbre Stores électriques dans toutes les fenêtres Prise tv dans toutes les chambres et Salon Wc suspendue,compteur triphasé Terrasse avec point d eau et carrelage antidérapant Appartement vendu avec une place de parking Nous vous proposons des appartements 4 pièces 103m2 plus 12 m2 de terrasse 5 pièces 130m2 plus 14 m2 de terrasse

Localisation sur la carte

Conseil régional de Tamar, Israël

Quartier résidentiel Michkenot ahouma
Jérusalem, Israël
depuis
$1,24M
Quartier résidentiel Unique devenir propriétaire dans l’un des quartiers les plus dynamiques et prometteurs d’ashdod avec 5%!
Ashdod, Israël
depuis
$687,000
Quartier résidentiel Projet immobilier
Ascalon, Israël
depuis
$600,000
Quartier résidentiel Avec terrasse, bon emplacement, haut standing, a ne pas manquer !, dans un immeuble neuf, neuf, projet de qualite
Netanya, Israël
depuis
$900,000
Quartier résidentiel Nouveau programme en cours de construction a "ashdod park"
Ashdod, Israël
depuis
$930,000
