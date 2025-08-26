  1. Realting.com
  Israël
  Netanya
  Quartier résidentiel Avec terrasse, bon emplacement, haut standing, a ne pas manquer !, dans un immeuble neuf, neuf, projet de qualite

Netanya, Israël
$1,05M
26/08/2025
$1,05M
14/07/2025
$983,150
6
ID: 26855
Dernière actualisation: 26/08/2025

Emplacement

  • Pays
    Israël
  • État
    District centre
  • Région
    HaSharon Subdistrict
  • Ville
    Netanya

À propos du complexe

Mardochee Khayat vous invite à vivre dans un de nos projet résidentielle de Netanya . Projet Dizengoff 43 est un immeuble boutique Stratégiquement situé à  2 minutes à pied du célèbre kikar et 6 minute à pied de la plage Venez vivre au pied du Kikar et de tout ces commerces Caractéristiques du projet The AGENCIS vous présente un Immeuble boutique à l architecture contemporaine avec des prestations de haut standing lobby double décoré par architecte 2 ascenseurs dont un chabbatique,place de parking souterrain Revêtement en Aluminium blanc Chaque appartement est vendu avec une place de parking Caractéristiques de l’appartement Appartement de 4 pièces côte Surface de 107 m2 plus une terrasse de 12m2 Appartement de 4 pièces façade Surface de 107 m2 plus une terrasse de 12m2 Appartement de 4 pièces façade Surface de 115 m2 plus une terrasse de 14m2 Appartement de 5 pièces côte Surface de 126 m2 plus une terrasse de 13.4 m2 Prestation intérieur très luxueux Carrelage granit porcelaine 80/80 Carrelage granit porcelaine dans les chambres ou parquet au choix. Terrasse choix carrelage, parquet ou teck Climatisation centralisée dernière génération. Portes Interieur de haute qualité Choix de cuisine, parmi les meilleures sociétés du marché,plan de travail en marbre Carrelage des salles de bains jusqu'au plafond Toilettes suspendus Préparation home cinéma Stores électriques dans toutes la maison Robinetterie mitigeur de qualité Pour toutes visites , Contactez-moi.

Localisation sur la carte

Netanya, Israël

