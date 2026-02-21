Quartier résidentiel Magnifique penthouse avec 80m2 de terrasse

  1. Realting.com
Jérusalem, Israël
depuis
$968,715
20/02/2026
$968,715
02/04/2025
$828,655
5
ID: 25644
Dernière actualisation: 20/02/2026

Emplacement

  • Pays
    Israël
  • État
    District de Jérusalem
  • Région
    Jerusalem Subdistrict
  • Ville
    Jérusalem

À propos du complexe

AFFAIRE !! Kiriat yovel limite Ramat Charet, immeuble neuf après Tama 38, lobby et ascenseur, au pied du futur tramway et à deux minute du centre commercial " malha" . Penthouse 4 pieces 80m2 avec une immense terrasse de 80m2 soucca : terrasse fermé en partie avec une véranda au toit électrique, le tout sur surplombant une vue panoramique de Jérusalem !! Dans le penthouse : cuisine moderne investit, suite parentale avec salle de bain, 2eme salle de bain, climatisation centrale, 3 orientations, pièce sécurisée, grande cave et parking en partie couvert. !! L’immeuble est en procédure avancée pour ajouter 50m2 habitable au penthouse !!

Localisation sur la carte

Soins de santé
Épiceries
Loisirs

