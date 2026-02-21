  1. Realting.com
  2. Israël
  3. Ascalon
  4. Quartier résidentiel Haut standing

Quartier résidentiel Haut standing

Ascalon, Israël
depuis
$391,875
20/02/2026
$391,875
14/03/2025
$351,125
23/12/2024
$347,625
;
9
Laisser une demande
ID: 23392
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 20/02/2026

Emplacement

Afficher sur la carte
  • Pays
    Israël
  • État
    District sud
  • Région
    sous-district d'Ashkelon
  • Ville
    Ascalon

À propos du complexe

sublime deux pieces haut standing avec vue mer tout simplement a visiter terrasse souccah piscine etc... le top

Localisation sur la carte

Ascalon, Israël
Épiceries
Alimentation et boissons
Loisirs

Calculateur d'hypothèque

Taux d'intérêt, %
Durée du prêt, années
Coût de la propriété
Acompte, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Veuillez noter! Vous avez modifié le paramètre de coût de propriété en {{ differentPrice }}%. Cela affecte la pertinence du calcul des mensualités pour le bien actuel. Retour
Taux d'intérêt
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Taux d'intérêt
Montant du prêt
{{ mortgageAmount }} USD
Montant du prêt
Période
{{ loanPeriodValue | pluralize("année", "années") }}
Période
Paiement mensuel
{{ paymentPerMonth }} USD
Paiement mensuel
Complexes similaires
Quartier résidentiel Appartement entièrement rénové de 4 pièces 84m2 – ramot alef, jérusalem
Jérusalem, Israël
depuis
$846,450
Quartier résidentiel Duplex 5 pièces à ein sara, nahariya
Nahariya, Israël
depuis
$564,300
Quartier résidentiel À vendre – superbe appartement 4 pièces en deuxième ligne de mer, avec vue mer
Bat Yam, Israël
depuis
$971,850
Quartier résidentiel Akhziv - belle vue mer - bel appartement 5 pieces
Nahariya, Israël
depuis
$808,830
Quartier résidentiel Penthouse de prestige - vue panoramique -jérusalem-5 pièces-neuf
Jérusalem, Israël
depuis
$2,04M
Vous regardez
Quartier résidentiel Haut standing
Ascalon, Israël
depuis
$391,875
Posez toutes vos questions
Laissez votre demande
Merci! Votre demande a été acceptée
Je suis intéressé par la propriété de votre annonce. Je souhaite plus d'informations sur la propriété. Quelles sont les conditions d'achat pour les étrangers ? Je souhaite visiter un appartement/une maison. Je souhaite être informé du prix total (TTC, frais d'agence, etc.). Est-il possible d'acheter avec un prêt/hypothèque ?
Dos Laisser une demande
Autres complexes
Quartier résidentiel Tres bonne affaire
Quartier résidentiel Tres bonne affaire
Quartier résidentiel Tres bonne affaire
Quartier résidentiel Tres bonne affaire
Quartier résidentiel Tres bonne affaire
Quartier résidentiel Tres bonne affaire
Quartier résidentiel Tres bonne affaire
Ascalon, Israël
depuis
$329,175
situe au centre du quartier neve adarim, appartement 3 pieces au 3e etage avec terrasse et mamak. tres bon produit a l'investissement ou pied a terre
Agence
Immobilier.co.il
Laisser une demande
Quartier résidentiel Magnifique 5 pièces avec immense terrasse
Quartier résidentiel Magnifique 5 pièces avec immense terrasse
Quartier résidentiel Magnifique 5 pièces avec immense terrasse
Quartier résidentiel Magnifique 5 pièces avec immense terrasse
Quartier résidentiel Magnifique 5 pièces avec immense terrasse
Quartier résidentiel Magnifique 5 pièces avec immense terrasse
Jérusalem, Israël
depuis
$1,98M
En plein cœur de Bayit vegan, au pied des synagogues, écoles et commerces : petit immeuble de 4 étages seulement avec ascenseur, parking couvert et grande cave de 12m2. Penthouse 4 pièces, transformable en 5 très facilement, avec immense terrasse de 50m2 Soucca sur vue panoramique de Jérusa…
Agence
Immobilier.co.il
Laisser une demande
Quartier résidentiel À vendre – appartement 2 pièces entre le shuk hacarmel et rothchild
Quartier résidentiel À vendre – appartement 2 pièces entre le shuk hacarmel et rothchild
Quartier résidentiel À vendre – appartement 2 pièces entre le shuk hacarmel et rothchild
Quartier résidentiel À vendre – appartement 2 pièces entre le shuk hacarmel et rothchild
Quartier résidentiel À vendre – appartement 2 pièces entre le shuk hacarmel et rothchild
Quartier résidentiel À vendre – appartement 2 pièces entre le shuk hacarmel et rothchild
Quartier résidentiel À vendre – appartement 2 pièces entre le shuk hacarmel et rothchild
Tel-Aviv, Israël
depuis
$1,13M
À vendre – Appartement 2 pièces , Tel Aviv Quartier : Lev HaIr Nord / Lev Tel Aviv Surface : 46 m² Étage : 5 sur 5 avec ascenseur Prix : 3,600,000 ₪ Découvrez cet appartement 2 pièces situé au cœur vibrant de Tel Aviv, à l’angle de Nahalat Binyamin et Gruzenberg. Installé dans un immeuble cl…
Agence
Immobilier.co.il
Laisser une demande
Realting.com
Aller