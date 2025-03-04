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Villa Introducing the new Wellness Resort project in Ubud, Bali.

Ubud, Indonésie
Prix ​​sur demande
Paiement avec crypto-monnaie
;
13
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ID: 35083
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 30/03/2026

Emplacement

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  • Pays
    Indonésie
  • État
    Lesser Sunda Islands
  • Région
    Gianyar
  • Ville
    Ubud District
  • Village
    Ubud

Caractéristiques de la propriété

Paramètres de propriété

  • Classe
    Classe
    Classe affaire
  • Type de nouvelle construction de bâtiment
    Type de nouvelle construction de bâtiment
    Brique monolithique
  • L'année de construction
    L'année de construction
    2027
  • Options de finition
    Options de finition
    Аvec finition
  • Nombre d'étages
    Nombre d'étages
    1

Détails intérieurs

Caractéristiques du système de sécurité:

  • Sécurité

Éléments extérieurs

Caractéristiques extérieures:

  • Piscine
  • Gym
  • Zone clôturée

En plus

  • Société de gestion
  • Dépistage en ligne
  • Transaction à distance

À propos du complexe

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Les Présentation du nouveau projet Wellness Resort à Ubud, Bali.

C'est un complexe haut de gamme d'appartements et de villas dans le centre du tourisme de bien-être de Bali (Ubud), offrant:

- plus de 25 types de pratiques de bien-être (yoga, méditation, techniques respiratoires, guérage sonore, ayurveda, détox, fitness, thérapie artistique, etc.);

- Infrastructure à cycle complet : piscine à débordement donnant sur les terrasses de riz, complexe spa, restaurant bio, coworking, espace art, zones de retraite;

- approche individuelle : un programme personnel est élaboré pour chaque invité avec des mesures de santé avant et après le séjour;

- partenariat stratégique avec Pramas (Dubai) - experts en pratiques et technologies innovantes de bien-être (criothérapie, chambres hyperbares, etc.).

Cette villa est présentée avec une piscine privée. Il y a une villa similaire avec une salle de bain privée sur le territoire d'un jardin.

Paramètres d'investissement:

Le coût des appartements à partir de $75.716

Le coût des villas à partir de 97 428 $

La superficie des unités: 23–170 m2

Conditions de paiement

Localisation sur la carte

Ubud, Indonésie
Éducation
Soins de santé
Épiceries
Alimentation et boissons
Finances

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Taux d'intérêt, %
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Coût de la propriété
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Paiement mensuel

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Villa Introducing the new Wellness Resort project in Ubud, Bali.
Ubud, Indonésie
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