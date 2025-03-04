Villa Introducing the new Wellness Resort project in Ubud, Bali.

Les Présentation du nouveau projet Wellness Resort à Ubud, Bali.

C'est un complexe haut de gamme d'appartements et de villas dans le centre du tourisme de bien-être de Bali (Ubud), offrant:

- plus de 25 types de pratiques de bien-être (yoga, méditation, techniques respiratoires, guérage sonore, ayurveda, détox, fitness, thérapie artistique, etc.);

- Infrastructure à cycle complet : piscine à débordement donnant sur les terrasses de riz, complexe spa, restaurant bio, coworking, espace art, zones de retraite;

- approche individuelle : un programme personnel est élaboré pour chaque invité avec des mesures de santé avant et après le séjour;

- partenariat stratégique avec Pramas (Dubai) - experts en pratiques et technologies innovantes de bien-être (criothérapie, chambres hyperbares, etc.).

Cette villa est présentée avec une piscine privée. Il y a une villa similaire avec une salle de bain privée sur le territoire d'un jardin.

Paramètres d'investissement:

Le coût des appartements à partir de $75.716

Le coût des villas à partir de 97 428 $

La superficie des unités: 23–170 m2

Conditions de paiement