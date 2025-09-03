Afficher la propriété sur la carte Afficher la liste des propriétés
  1. Realting.com
  2. Honduras
  3. Jose Santos Guardiola
  4. Résidentiel
  5. Copropriété

Condos à vendre en Jose Santos Guardiola, Honduras

Condo 1 chambre dans Jose Santos Guardiola, Honduras
Condo 1 chambre
Jose Santos Guardiola, Honduras
Chambres 1
Nombre de salles de bains 1
Surface 68 m²
Nombre d'étages 2
Condo en front de mer 9-4. Relax: c'est l'heure de l'île! Si vous cherchez une escapade parf…
$150,000
Condo 2 chambres dans Jose Santos Guardiola, Honduras
Condo 2 chambres
Jose Santos Guardiola, Honduras
Chambres 2
Nombre de salles de bains 2
Surface 187 m²
Nombre d'étages 1
Condo absolument magnifique, remodelé dans un cadre absolument, magnifique dans la communaut…
$399,000
Condo 3 chambres dans Jose Santos Guardiola, Honduras
Condo 3 chambres
Jose Santos Guardiola, Honduras
Chambres 3
Nombre de salles de bains 2
Surface 248 m²
Nombre d'étages 1
Condominium 2C est spacieux luxe caribéen situé dans la communauté fermée exclusive des Vill…
$399,000
Condo 3 chambres dans Jose Santos Guardiola, Honduras
Condo 3 chambres
Jose Santos Guardiola, Honduras
Chambres 3
Nombre de salles de bains 2
Surface 204 m²
Nombre d'étages 1
Bienvenue à votre retraite de rêve dans la magnifique plantation d'arbres de perroquet, Unit…
$450,000
Condo 3 chambres dans Jose Santos Guardiola, Honduras
Condo 3 chambres
Jose Santos Guardiola, Honduras
Chambres 3
Nombre de salles de bains 2
Surface 251 m²
Nombre d'étages 2
Vivez le charme de la vie méditerranéenne à Marina Front Villa 2-D, nichée dans la paisible …
$429,000
Condo 2 chambres dans Jose Santos Guardiola, Honduras
Condo 2 chambres
Jose Santos Guardiola, Honduras
Chambres 2
Nombre de salles de bains 2
Surface 121 m²
Nombre d'étages 1
Présentant une occasion exceptionnelle de préconstruction pour un appartement moderne (unité…
$399,000
Condo 4 chambres dans Jose Santos Guardiola, Honduras
Condo 4 chambres
Jose Santos Guardiola, Honduras
Chambres 4
Nombre de salles de bains 2
Surface 242 m²
Nombre d'étages 1
Cette luxueuse Villa Marina Front de 2 600 pieds carrés est l'une des plus grandes villas de…
$495,000
