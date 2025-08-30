Afficher la propriété sur la carte Afficher la liste des propriétés
Condos à vendre en Roatan, Honduras

Copropriété
Condo 2 chambres dans West Bay, Honduras
Condo 2 chambres
West Bay, Honduras
Chambres 2
Nombre de salles de bains 2
Surface 120 m²
Nombre d'étages 1
Aquarelles Phase 2: Condominium de village C2 2e étage Édifice Est. Niché sur la meilleure …
$520,000
Condo 2 chambres dans West Bay, Honduras
Condo 2 chambres
West Bay, Honduras
Chambres 2
Nombre de salles de bains 2
Surface 129 m²
Nombre d'étages 1
Aquarelles Phase 2 : Condominium du village A1 2e étage Édifice Est. Niché sur la meilleure…
$495,000
Condo 2 chambres dans West Bay, Honduras
Condo 2 chambres
West Bay, Honduras
Chambres 2
Nombre de salles de bains 2
Surface 120 m²
Nombre d'étages 1
Aquarelles Phase 2 : Condominium du village #B1 1er étage Édifice Est. Niché sur la meilleu…
$485,000
AdriastarAdriastar
Condo 2 chambres dans Coxen Hole, Honduras
Condo 2 chambres
Coxen Hole, Honduras
Chambres 2
Nombre de salles de bains 1
Surface 5 246 m²
Nombre d'étages 1
Abordable et fonctionnel condo à 2 lits, 1-bain situé à Roatan One, Coxen Hole – idéal pour …
$133,000
Condo 2 chambres dans West Bay, Honduras
Condo 2 chambres
West Bay, Honduras
Chambres 2
Nombre de salles de bains 2
Surface 129 m²
Nombre d'étages 1
Aquarelles Phase 2 : Condominium du village B2 Édifice 2e étage Est. Niché sur la meilleure…
$520,000
Condo 2 chambres dans West Bay, Honduras
Condo 2 chambres
West Bay, Honduras
Chambres 2
Nombre de salles de bains 2
Surface 129 m²
Nombre d'étages 1
Aquarelles Phase 2 : Condominiums de village D1 1er étage Édifice Est Niché sur la meilleur…
$495,000
Condo 2 chambres dans West Bay, Honduras
Condo 2 chambres
West Bay, Honduras
Chambres 2
Nombre de salles de bains 2
Surface 129 m²
Nombre d'étages 1
Aquarelles Resort - Phase 2 : Condominium du village A2 2e étage Édifice Est. Niché sur la …
$530,000
Condo 2 chambres dans West Bay, Honduras
Condo 2 chambres
West Bay, Honduras
Chambres 2
Nombre de salles de bains 2
Surface 120 m²
Nombre d'étages 1
Aquarelles Phase 2 : Condominium du village D2 2e étage Édifice Est. Niché sur la meilleure…
$530,000
Condo 2 chambres dans West Bay, Honduras
Condo 2 chambres
West Bay, Honduras
Chambres 2
Nombre de salles de bains 2
Surface 120 m²
Nombre d'étages 1
Aquarelles Phase 2 : Condominium du village C1 1er étage Édifice Est. Niché sur la meilleur…
$485,000
Condo 3 chambres dans West Bay, Honduras
Condo 3 chambres
West Bay, Honduras
Chambres 3
Nombre de salles de bains 4
Surface 186 m²
Nombre d'étages 3
Ocean One - Villa 7 offre une luxueuse retraite de 3 chambres, 4 salles de bains dans l'une …
$599,000
Condo 2 chambres dans West Bay, Honduras
Condo 2 chambres
West Bay, Honduras
Chambres 2
Nombre de salles de bains 2
Surface 125 m²
Nombre d'étages 2
Vivre au paradis est plus abordable que vous ne le pensez! Jetez un œil à ce deux chambres à…
$425,000
Condo 3 chambres dans Sandy Bay, Honduras
Condo 3 chambres
Sandy Bay, Honduras
Chambres 3
Nombre de salles de bains 3
Surface 275 m²
Nombre d'étages 1
Découvrez votre maison de rêve dans ce magnifique condo spacieux de 3 chambres, salle de bai…
$699,000
Condo 2 chambres dans West Bay, Honduras
Condo 2 chambres
West Bay, Honduras
Chambres 2
Nombre de salles de bains 2
Surface 146 m²
Nombre d'étages 1
Aquarelles Bldg D 3rd Floor Beachfront Condo D9, West Bay. Que vous cherchiez une évasion a…
$795,000
Condo 4 chambres dans West Bay, Honduras
Condo 4 chambres
West Bay, Honduras
Chambres 4
Nombre de salles de bains 3
Surface 166 m²
Nombre d'étages 1
Encombré de tout le troisième étage du nouveau bâtiment de Caribe Tesoro, une toute nouvelle…
$600,000
Condo 2 chambres dans West Bay, Honduras
Condo 2 chambres
West Bay, Honduras
Chambres 2
Nombre de salles de bains 1
Surface 6 667 m²
Nombre d'étages 1
Situé au cœur d'un cadre tropical, Acqua di Mare est un petit développement exclusif composé…
$219,000
Condo 1 chambre dans West End, Honduras
Condo 1 chambre
West End, Honduras
Chambres 1
Nombre de salles de bains 1
Surface 64 m²
Nombre d'étages 1
Bienvenue à Coral Cove, un charmant condo 1 chambre à coucher, 1 salle de bain situé dans la…
$144,000
Condo 2 chambres dans West Bay, Honduras
Condo 2 chambres
West Bay, Honduras
Chambres 2
Nombre de salles de bains 2
Surface 1 058 m²
Nombre d'étages 1
Posséder une tranche de paradis à Infinity Bay, West Bay - Roatan, Honduras. C'est votre ra…
$249,000
Condo 2 chambres dans Roatan, Honduras
Condo 2 chambres
Roatan, Honduras
Chambres 2
Nombre de salles de bains 2
Surface 121 m²
Nombre d'étages 1
Entrez dans Casa Castaway et embrassez le charme décontracté de la vie insulaire. Niché dans…
$269,000
Condo 1 chambre dans West End, Honduras
Condo 1 chambre
West End, Honduras
Chambres 1
Nombre de salles de bains 1
Surface 68 m²
Nombre d'étages 1
Plus récent condo moderne au dernier étage avec vue étendue sur l'océan est à distance de ma…
$159,000
Condo 1 chambre dans West End, Honduras
Condo 1 chambre
West End, Honduras
Chambres 1
Nombre de salles de bains 1
Surface 68 m²
Nombre d'étages 1
Bienvenue à Jardines de Catalina Condo B4! Ce charmant deuxième étage, une chambre, une sall…
$155,000
Condo 1 chambre dans Roatan, Honduras
Condo 1 chambre
Roatan, Honduras
Chambres 1
Nombre de salles de bains 1
Surface 93 m²
Nombre d'étages 1
ENJOYEZ les 180 degrés PICTURESQUE VIEWS de votre chambre, piscine privée & salon de la SEA …
$429,000
Condo 3 chambres dans Thatch Point, Honduras
Condo 3 chambres
Thatch Point, Honduras
Chambres 3
Nombre de salles de bains 5
Surface 372 m²
Nombre d'étages 3
La station balnéaire de Las Palmas élève l'île des Caraïbes avec une plage privée et deux pi…
$649,000
Condo 1 chambre dans West Bay, Honduras
Condo 1 chambre
West Bay, Honduras
Chambres 1
Nombre de salles de bains 1
Surface 48 m²
Nombre d'étages 1
Entrez dans le luxe de plage décontracté avec le Lionfish Condo, une retraite magnifiquement…
$170,000
Condo 1 chambre dans Sandy Bay, Honduras
Condo 1 chambre
Sandy Bay, Honduras
Chambres 1
Nombre de salles de bains 1
Surface 177 m²
Nombre d'étages 1
Ce spacieux et luxueux rez-de-chaussée 1 chambre 1.5 salle de bain vue sur le jardin est off…
$349,000
Condo 1 chambre dans West Bay, Honduras
Condo 1 chambre
West Bay, Honduras
Chambres 1
Nombre de salles de bains 1
Surface 74 m²
Nombre d'étages 1
1 chambre, résidence 1 salle de bain à Arihini, situé à quelques minutes de la célèbre plage…
$259,000
Condo 2 chambres dans Roatan, Honduras
Condo 2 chambres
Roatan, Honduras
Chambres 2
Nombre de salles de bains 2
Surface 15 574 m²
Nombre d'étages 1
Aluna Condos est arrivé, et cette résidence exclusive au rez-de-chaussée avec piscine élargi…
$599,000
Condo 1 chambre dans Sandy Bay, Honduras
Condo 1 chambre
Sandy Bay, Honduras
Chambres 1
Nombre de salles de bains 1
Surface 60 m²
Nombre d'étages 1
Échapper au paradis avec cette superbe chambre à coucher, condo en bord de mer d'une salle d…
$295,000
Condo 2 chambres dans Sandy Bay, Honduras
Condo 2 chambres
Sandy Bay, Honduras
Chambres 2
Nombre de salles de bains 3
Surface 289 m²
Nombre d'étages 2
* L'île refined vit à Lawson Rock* Vivez le luxe ultime sur la plage avec Angel Fish 203, un…
$679,000
Condo 2 chambres dans West End, Honduras
Condo 2 chambres
West End, Honduras
Chambres 2
Nombre de salles de bains 2
Surface 102 m²
Nombre d'étages 1
Présentation de Roatan Gardens, un nouveau condo passionnant situé à West End. Roatan Garden…
$205,000
Condo 3 chambres dans West End, Honduras
Condo 3 chambres
West End, Honduras
Chambres 3
Nombre de salles de bains 3
Surface 232 m²
Nombre d'étages 1
Entrez dans le luxe de l'île avec ce magnifique condo 3 chambres, 3 salles de bains entièrem…
$675,000
Caractéristiques des propriétés en Roatan, Honduras

