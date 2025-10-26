Afficher la propriété sur la carte Afficher la liste des propriétés
Condos à vendre en Bay Islands, Honduras

Roatan
88
Coxen Hole
12
Jose Santos Guardiola
6
Condo 2 chambres dans West Bay, Honduras
Condo 2 chambres
West Bay, Honduras
Chambres 2
Nombre de salles de bains 2
Surface 107 m²
Nombre d'étages 1
Experience island living at its best with this 2-bedroom, 2-bath condo for sale in Kai Linda…
$349,000
Condo 3 chambres dans Coxen Hole, Honduras
Condo 3 chambres
Coxen Hole, Honduras
Chambres 3
Nombre de salles de bains 3
Surface 167 m²
Nombre d'étages 2
Exceptional Value in Roatan1! This remodeled 3-bedroom, 3-bathroom villa offers an incredibl…
$279,000
Condo 1 chambre dans West Bay, Honduras
Condo 1 chambre
West Bay, Honduras
Chambres 1
Nombre de salles de bains 1
Surface 819 m²
Nombre d'étages 1
Luxury Oceanfront Condo 3306 at The Kimpton Grand Roatan Experience refined Caribbean liv…
$550,000
Condo 2 chambres dans West Bay, Honduras
Condo 2 chambres
West Bay, Honduras
Chambres 2
Nombre de salles de bains 2
Surface 148 m²
Nombre d'étages 1
Aquarelles Bldg D 1er étage front de mer Condo D1, West Bay. Contrairement à tout ce qui se…
$825,000
Condo 2 chambres dans Jose Santos Guardiola, Honduras
Condo 2 chambres
Jose Santos Guardiola, Honduras
Chambres 2
Nombre de salles de bains 2
Surface 187 m²
Nombre d'étages 1
Condo absolument magnifique, remodelé dans un cadre absolument, magnifique dans la communaut…
$375,000
Condo 3 chambres dans West Bay, Honduras
Condo 3 chambres
West Bay, Honduras
Chambres 3
Nombre de salles de bains 4
Surface 186 m²
Nombre d'étages 3
Ocean One - Villa 7 offre une luxueuse retraite de 3 chambres, 4 salles de bains dans l'une …
$599,000
Condo 1 chambre dans West Bay, Honduras
Condo 1 chambre
West Bay, Honduras
Chambres 1
Nombre de salles de bains 1
Surface 74 m²
Nombre d'étages 1
Posséder un morceau de West Bay Beach paradise avec Condo 804 à Infinity Bay Resort! Ce con…
$315,000
Condo 2 chambres dans West Bay, Honduras
Condo 2 chambres
West Bay, Honduras
Chambres 2
Nombre de salles de bains 2
Surface 1 058 m²
Nombre d'étages 1
Posséder une tranche de paradis à Infinity Bay, West Bay - Roatan, Honduras. C'est votre ra…
$249,000
Condo 1 chambre dans Roatan, Honduras
Condo 1 chambre
Roatan, Honduras
Chambres 1
Nombre de salles de bains 1
Surface 93 m²
Nombre d'étages 1
ENJOYEZ les 180 degrés PICTURESQUE VIEWS de votre chambre, piscine privée & salon de la SEA …
$419,000
Condo 2 chambres dans West End, Honduras
Condo 2 chambres
West End, Honduras
Chambres 2
Nombre de salles de bains 1
Surface 82 m²
Nombre d'étages 1
Présentation de Roatan Gardens, un nouveau condo passionnant situé à West End. Roatan Garden…
$175,000
Condo 2 chambres dans West Bay, Honduras
Condo 2 chambres
West Bay, Honduras
Chambres 2
Nombre de salles de bains 2
Surface 123 m²
Nombre d'étages 1
Ne manquez pas votre chance de sécuriser la dernière unité disponible dans ce développement …
$425,000
Condo 1 chambre dans Roatan, Honduras
Condo 1 chambre
Roatan, Honduras
Chambres 1
Nombre de salles de bains 1
Surface 84 m²
Nombre d'étages 1
Découvrir Le Wave, un condo de premier choix au charmant Blue Bahia Resort, maintenant dispo…
$250,000
Condo 2 chambres dans West Bay, Honduras
Condo 2 chambres
West Bay, Honduras
Chambres 2
Nombre de salles de bains 2
Surface 99 m²
Nombre d'étages 1
Infinity Bay Beach Resort est une destination de choix sur l'île paradisiaque de Roatan, sit…
$369,000
Condo 1 chambre dans West Bay, Honduras
Condo 1 chambre
West Bay, Honduras
Chambres 1
Nombre de salles de bains 1
Surface 70 m²
Nombre d'étages 1
FLOOR CONDO - ACCÈS À LA POLLE DIRECT À LA RÉSORT DE LA BAIE D'INFINITÉ RENOUVELLEMENT RENO…
$349,000
Condo 3 chambres dans West Bay, Honduras
Condo 3 chambres
West Bay, Honduras
Chambres 3
Nombre de salles de bains 3
Surface 169 m²
Nombre d'étages 1
Welcome to Meridian Condo 5B—an exceptional 3-bedroom, 3-bath beachfront residence in one of…
$699,000
Condo 2 chambres dans Sandy Bay, Honduras
Condo 2 chambres
Sandy Bay, Honduras
Chambres 2
Nombre de salles de bains 3
Surface 289 m²
Nombre d'étages 2
Refined Island Living in Lawson Rock!! Experience the ultimate in beachside luxury with An…
$679,000
Condo 3 chambres dans Sandy Bay, Honduras
Condo 3 chambres
Sandy Bay, Honduras
Chambres 3
Nombre de salles de bains 2
Surface 77 m²
Nombre d'étages 1
Condo D3 at Ludy's Village offers smart, stylish island living in a compact, functional layo…
$199,000
Condo 2 chambres dans West Bay, Honduras
Condo 2 chambres
West Bay, Honduras
Chambres 2
Nombre de salles de bains 2
Surface 129 m²
Nombre d'étages 1
Aquarelles Phase 2 : Condominium du village B2 Édifice 2e étage Est. Niché sur la meilleure…
$520,000
Condo 2 chambres dans West Bay, Honduras
Condo 2 chambres
West Bay, Honduras
Chambres 2
Nombre de salles de bains 2
Surface 129 m²
Nombre d'étages 1
Aquarelles Phase 2 : Condominiums de village D1 1er étage Édifice Est Niché sur la meilleur…
$495,000
Condo 8 chambres dans Sandy Bay, Honduras
Condo 8 chambres
Sandy Bay, Honduras
Chambres 8
Nombre de salles de bains 8
Surface 440 m²
Nombre d'étages 2
La vie de l'île à son meilleur ! 8 chambres, 8 salles de bain 4 plex avec 2 lits 2 salles de…
$680,000
Condo 2 chambres dans West Bay, Honduras
Condo 2 chambres
West Bay, Honduras
Chambres 2
Nombre de salles de bains 2
Surface 125 m²
Nombre d'étages 1
Ce condo de 2 chambres, 2 salles de bains offre une vue directe sur l'océan et une vie confo…
$449,000
Condo 3 chambres dans Jose Santos Guardiola, Honduras
Condo 3 chambres
Jose Santos Guardiola, Honduras
Chambres 3
Nombre de salles de bains 2
Surface 248 m²
Nombre d'étages 1
Condominium 2C est spacieux luxe caribéen situé dans la communauté fermée exclusive des Vill…
$399,000
Condo 2 chambres dans West Bay, Honduras
Condo 2 chambres
West Bay, Honduras
Chambres 2
Nombre de salles de bains 2
Surface 120 m²
Nombre d'étages 1
Aquarelles Phase 2 : Condominium du village #B1 1er étage Édifice Est. Niché sur la meilleu…
$485,000
Condo 2 chambres dans West Bay, Honduras
Condo 2 chambres
West Bay, Honduras
Chambres 2
Nombre de salles de bains 2
Surface 122 m²
Nombre d'étages 1
Vivez l'épitome du luxe à SeaSalt Residences, où chaque jour se sent comme des vacances. Nic…
$1,19M
Condo 3 chambres dans Sandy Bay, Honduras
Condo 3 chambres
Sandy Bay, Honduras
Chambres 3
Nombre de salles de bains 3
Surface 275 m²
Nombre d'étages 1
Découvrez votre maison de rêve dans ce magnifique condo spacieux de 3 chambres, salle de bai…
$699,000
Condo 2 chambres dans West Bay, Honduras
Condo 2 chambres
West Bay, Honduras
Chambres 2
Nombre de salles de bains 2
Surface 120 m²
Nombre d'étages 1
Aquarelles Phase 2 : Condominium du village C1 1er étage Édifice Est. Niché sur la meilleur…
$485,000
Condo 2 chambres dans West End, Honduras
Condo 2 chambres
West End, Honduras
Chambres 2
Nombre de salles de bains 1
Surface 82 m²
Nombre d'étages 1
Présentation de Roatan Gardens, un nouveau condo passionnant situé à West End. Roatan Garden…
$170,000
Condo 2 chambres dans Jose Santos Guardiola, Honduras
Condo 2 chambres
Jose Santos Guardiola, Honduras
Chambres 2
Nombre de salles de bains 2
Surface 187 m²
Nombre d'étages 1
Bienvenue dans votre condo Marina dans la plantation d'arbres de perroquet! Ce superbe condo…
$425,000
Condo 2 chambres dans West Bay, Honduras
Condo 2 chambres
West Bay, Honduras
Chambres 2
Nombre de salles de bains 2
Surface 137 m²
Nombre d'étages 1
Aquarelles Bldg D 3rd Floor Beachfront Condo D6, West Bay. Que vous cherchiez une évasion a…
$875,000
Condo 2 chambres dans Roatan, Honduras
Condo 2 chambres
Roatan, Honduras
Chambres 2
Nombre de salles de bains 2
Surface 15 574 m²
Nombre d'étages 1
Aluna Condos est arrivé, et cette résidence exclusive au rez-de-chaussée avec piscine élargi…
$599,000
