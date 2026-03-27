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Vue sur la mer Maisons à vendre en Thessalonique, Grèce

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5 propriétés total trouvé
Maison de ville 3 chambres dans Municipality of Thessaloniki, Grèce
Maison de ville 3 chambres
Municipality of Thessaloniki, Grèce
Nombre de pièces 4
Chambres 3
Nombre de salles de bains 1
Surface 150 m²
Sol 3/4
For sale maisonette of 150 sq.meters in Thessaloniki. The maisonette has 2 levels. 3rd floor…
$519,564
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Maison de ville 3 chambres dans Municipality of Thessaloniki, Grèce
Maison de ville 3 chambres
Municipality of Thessaloniki, Grèce
Nombre de pièces 4
Chambres 3
Nombre de salles de bains 1
Surface 146 m²
Sol 4/5
Vente maisonnette de 146 mètres carrés à Thessalonique. La maisonnette a 2 niveaux. 4ème éta…
$398,333
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Maison de ville 2 chambres dans Municipality of Thessaloniki, Grèce
Maison de ville 2 chambres
Municipality of Thessaloniki, Grèce
Nombre de pièces 4
Chambres 2
Nombre de salles de bains 1
Surface 92 m²
Sol 6/7
For sale under construction maisonette of 92 sq.meters in Thessaloniki. The maisonette has 2…
$415,652
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AuraAura
Maison de ville 3 chambres dans Municipality of Thessaloniki, Grèce
Maison de ville 3 chambres
Municipality of Thessaloniki, Grèce
Nombre de pièces 5
Chambres 3
Nombre de salles de bains 1
Surface 124 m²
Sol 6/7
For sale under construction maisonette of 124 sq.meters in Thessaloniki. The maisonette has …
$635,023
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Maison de ville 3 chambres dans Municipality of Thessaloniki, Grèce
Maison de ville 3 chambres
Municipality of Thessaloniki, Grèce
Nombre de pièces 4
Chambres 3
Nombre de salles de bains 1
Surface 180 m²
Sol 5/6
For sale maisonette of 180 sq.meters in Thessaloniki. The maisonette has 2 levels. 5th floor…
$692,753
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