Complexe résidentiel 🔥 Projet Éligible au Golden Visa

🔥 Projet Éligible au Golden Visa
Présentation du Projet
Adresse : Filolaou 168, Pangrati, l'un des quartiers résidentiels les plus recherchés d'Athènes.
Accessibilité : 1 minute à pied d'un arrêt de bus, 14 minutes du métro Aghios Ioannis, 8 minutes de la place Varnava et environ 25 minutes de l'Acropole.
Résidence : Réhabilitation haut de gamme d'un ancien immeuble commercial en résidence boutique comprenant seulement 9 appartements.
Golden Visa : Projet entièrement éligible au programme grec de résidence par investissement.
PENTHOUSE 4-1
Penthouse Duplex Exclusif avec Piscine Privée
Prix : 685 000 €
3 chambres
2 salles de bains
Surface intérieure : 93,00 m²
Terrasses et balcons : 105,90 m²
Magnifique terrasse privée sur le toit de 92,20 m² avec piscine, espace lounge couvert et zone barbecue.
La résidence la plus prestigieuse du projet.