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Complexe résidentiel 🔥 Projet Éligible au Golden Visa

Municipality of Athens, Grèce
depuis
$449,725
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12
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ID: 37954
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 09/06/2026

Emplacement

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  • Pays
    Grèce
  • État
    Attique
  • Région
    Regional Unit of Central Athens
  • Ville
    Municipality of Athens
  • Adresse
    Filolaou
  • Métro
    Aghios Ioannis (~ 700 m)

Caractéristiques de la propriété

Paramètres de propriété

  • Classe
    Classe
    Classe premium
  • L'année de construction
    L'année de construction
    2027
  • Options de finition
    Options de finition
    Аvec finition
  • Nombre d'étages
    Nombre d'étages
    5

À propos du complexe

🔥 Projet Éligible au Golden Visa

Présentation du Projet

Adresse : Filolaou 168, Pangrati, l'un des quartiers résidentiels les plus recherchés d'Athènes.

Accessibilité : 1 minute à pied d'un arrêt de bus, 14 minutes du métro Aghios Ioannis, 8 minutes de la place Varnava et environ 25 minutes de l'Acropole.

Résidence : Réhabilitation haut de gamme d'un ancien immeuble commercial en résidence boutique comprenant seulement 9 appartements.

Golden Visa : Projet entièrement éligible au programme grec de résidence par investissement.

PENTHOUSE 4-1

Penthouse Duplex Exclusif avec Piscine Privée

  • Prix : 685 000 €

  • 3 chambres

  • 2 salles de bains

  • Surface intérieure : 93,00 m²

  • Terrasses et balcons : 105,90 m²

Magnifique terrasse privée sur le toit de 92,20 m² avec piscine, espace lounge couvert et zone barbecue.

La résidence la plus prestigieuse du projet.

Localisation sur la carte

Municipality of Athens, Grèce
Éducation
Soins de santé

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