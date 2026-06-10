Complexe résidentiel 🔥 Projet Éligible au Golden Visa

🔥 Projet Éligible au Golden Visa

Présentation du Projet

Adresse : Filolaou 168, Pangrati, l'un des quartiers résidentiels les plus recherchés d'Athènes.

Accessibilité : 1 minute à pied d'un arrêt de bus, 14 minutes du métro Aghios Ioannis, 8 minutes de la place Varnava et environ 25 minutes de l'Acropole.

Résidence : Réhabilitation haut de gamme d'un ancien immeuble commercial en résidence boutique comprenant seulement 9 appartements.

Golden Visa : Projet entièrement éligible au programme grec de résidence par investissement.

PENTHOUSE 4-1

Penthouse Duplex Exclusif avec Piscine Privée

Prix : 685 000 €

3 chambres

2 salles de bains

Surface intérieure : 93,00 m²

Terrasses et balcons : 105,90 m²

Magnifique terrasse privée sur le toit de 92,20 m² avec piscine, espace lounge couvert et zone barbecue.

La résidence la plus prestigieuse du projet.