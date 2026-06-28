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Complexe résidentiel Appartement sur l'île d'Égine | Golden Visa Grèce

Vaia, Grèce
depuis
$284,737
;
4
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ID: 38153
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 28/06/2026

Emplacement

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  • Pays
    Grèce
  • État
    Attique
  • Région
    Îles
  • Ville
    Municipality of Aegina
  • Village
    Vaia
  • Adresse
    Aigina Mesagros

Caractéristiques de la propriété

Paramètres de propriété

  • Classe
    Classe
    Classe premium
  • L'année de construction
    L'année de construction
    Complété
  • Options de finition
    Options de finition
    Аvec finition
  • Nombre d'étages
    Nombre d'étages
    4

Détails intérieurs

Chauffage:

  • Chauffage individuel

Éléments extérieurs

Caractéristiques extérieures:

  • Ascenseur

En plus

  • Dépistage en ligne
  • Octroi d'un permis de séjour

À propos du complexe

Appartement sur l'île d'Égine | Golden Visa Grèce

Localisation : Mesagros, Agia Marina, Aegina, Grèce

Appartement moderne situé dans une nouvelle résidence de standing sur l'île d'Égine, l'une des plus belles îles du golfe Saronique. Ce projet allie un emplacement privilégié à proximité de la plage, une architecture contemporaine, une excellente efficacité énergétique et un fort potentiel d'investissement. Ce bien est idéal comme résidence principale, résidence secondaire ou investissement permettant d'obtenir un permis de séjour en Grèce grâce au programme Golden Visa.

Caractéristiques de l'appartement

  • Prix : 250 000 €
  • Surface : 40 m²
  • 1 chambre
  • 1 salle de bain

À propos du projet

Cette résidence moderne est située à Agia Marina, la station balnéaire la plus prisée de l'île d'Égine. Ce programme résidentiel intimiste comprend seulement 11 appartements de 28 à 66 m², avec une ou deux chambres. Son architecture minimaliste privilégie la lumière naturelle, la fonctionnalité et une esthétique intemporelle.

Le bâtiment bénéficie de la classe énergétique A+ et intègre des technologies modernes garantissant un confort optimal tout en réduisant les coûts d'exploitation.

Les atouts du projet

  • Classe énergétique A+
  • Système Smart Home
  • Chauffage et climatisation autonomes par pompe à chaleur
  • Menuiseries en aluminium à haute performance avec excellente isolation thermique et acoustique
  • Porte d'entrée blindée
  • Chauffe-eau solaire
  • Éclairage LED moderne
  • Façade avec isolation thermique
  • Grandes baies vitrées offrant une luminosité naturelle exceptionnelle

Localisation

La résidence est située à Mesagros, Agia Marina, Aegina, Grèce, la destination balnéaire la plus recherchée de l'île.

À proximité :

  • Plages de sable aux eaux cristallines
  • Port d'Agia Marina
  • Cafés, restaurants et tavernes traditionnelles
  • Supermarchés
  • Pharmacie et distributeurs automatiques
  • Arrêt de transports en commun
  • Le célèbre temple d'Aphaïa

L'île est accessible en seulement 25 minutes en ferry rapide depuis le port du Pirée, ce qui en fait un emplacement idéal aussi bien pour y vivre que pour profiter de vacances.

Avantages pour les investisseurs

  • Éligible au programme Golden Visa en Grèce
  • Répond au seuil d'investissement minimum de 250 000 €
  • Forte demande locative grâce à l'activité touristique tout au long de l'année
  • Excellente opportunité pour la location saisonnière et longue durée
  • Résidence moderne à haute efficacité énergétique
  • Nombre limité d'appartements, favorisant la valorisation du bien

Promoteur

Le projet est développé par Lux&Easy, une société grecque spécialisée dans la conception et la construction de résidences modernes à haute efficacité énergétique.

Localisation sur la carte

Vaia, Grèce
Alimentation et boissons
Loisirs

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AFEA RESIDENCE for Golden Visa

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