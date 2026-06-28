Complexe résidentiel Appartement sur l'île d'Égine | Golden Visa Grèce

Appartement sur l'île d'Égine | Golden Visa Grèce

Localisation : Mesagros, Agia Marina, Aegina, Grèce

Appartement moderne situé dans une nouvelle résidence de standing sur l'île d'Égine, l'une des plus belles îles du golfe Saronique. Ce projet allie un emplacement privilégié à proximité de la plage, une architecture contemporaine, une excellente efficacité énergétique et un fort potentiel d'investissement. Ce bien est idéal comme résidence principale, résidence secondaire ou investissement permettant d'obtenir un permis de séjour en Grèce grâce au programme Golden Visa.

Caractéristiques de l'appartement

Prix : 250 000 €

Surface : 40 m²

1 chambre

1 salle de bain

À propos du projet

Cette résidence moderne est située à Agia Marina, la station balnéaire la plus prisée de l'île d'Égine. Ce programme résidentiel intimiste comprend seulement 11 appartements de 28 à 66 m², avec une ou deux chambres. Son architecture minimaliste privilégie la lumière naturelle, la fonctionnalité et une esthétique intemporelle.

Le bâtiment bénéficie de la classe énergétique A+ et intègre des technologies modernes garantissant un confort optimal tout en réduisant les coûts d'exploitation.

Les atouts du projet

Classe énergétique A+

Système Smart Home

Chauffage et climatisation autonomes par pompe à chaleur

Menuiseries en aluminium à haute performance avec excellente isolation thermique et acoustique

Porte d'entrée blindée

Chauffe-eau solaire

Éclairage LED moderne

Façade avec isolation thermique

Grandes baies vitrées offrant une luminosité naturelle exceptionnelle

Localisation

La résidence est située à Mesagros, Agia Marina, Aegina, Grèce, la destination balnéaire la plus recherchée de l'île.

À proximité :

Plages de sable aux eaux cristallines

Port d'Agia Marina

Cafés, restaurants et tavernes traditionnelles

Supermarchés

Pharmacie et distributeurs automatiques

Arrêt de transports en commun

Le célèbre temple d'Aphaïa

L'île est accessible en seulement 25 minutes en ferry rapide depuis le port du Pirée, ce qui en fait un emplacement idéal aussi bien pour y vivre que pour profiter de vacances.

Avantages pour les investisseurs

Éligible au programme Golden Visa en Grèce

Répond au seuil d'investissement minimum de 250 000 €

Forte demande locative grâce à l'activité touristique tout au long de l'année

Excellente opportunité pour la location saisonnière et longue durée

Résidence moderne à haute efficacité énergétique

Nombre limité d'appartements, favorisant la valorisation du bien

Promoteur

Le projet est développé par Lux&Easy, une société grecque spécialisée dans la conception et la construction de résidences modernes à haute efficacité énergétique.