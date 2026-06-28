Complexe résidentiel Appartement sur l'île d'Égine | Golden Visa Grèce

Appartement sur l'île d'Égine | Golden Visa Grèce
Localisation : Mesagros, Agia Marina, Aegina, Grèce
Appartement moderne situé dans une nouvelle résidence de standing sur l'île d'Égine, l'une des plus belles îles du golfe Saronique. Ce projet allie un emplacement privilégié à proximité de la plage, une architecture contemporaine, une excellente efficacité énergétique et un fort potentiel d'investissement. Ce bien est idéal comme résidence principale, résidence secondaire ou investissement permettant d'obtenir un permis de séjour en Grèce grâce au programme Golden Visa.
Caractéristiques de l'appartement
À propos du projet
Cette résidence moderne est située à Agia Marina, la station balnéaire la plus prisée de l'île d'Égine. Ce programme résidentiel intimiste comprend seulement 11 appartements de 28 à 66 m², avec une ou deux chambres. Son architecture minimaliste privilégie la lumière naturelle, la fonctionnalité et une esthétique intemporelle.
Le bâtiment bénéficie de la classe énergétique A+ et intègre des technologies modernes garantissant un confort optimal tout en réduisant les coûts d'exploitation.
Les atouts du projet
Localisation
La résidence est située à Mesagros, Agia Marina, Aegina, Grèce, la destination balnéaire la plus recherchée de l'île.
À proximité :
L'île est accessible en seulement 25 minutes en ferry rapide depuis le port du Pirée, ce qui en fait un emplacement idéal aussi bien pour y vivre que pour profiter de vacances.
Avantages pour les investisseurs
Promoteur
Le projet est développé par Lux&Easy, une société grecque spécialisée dans la conception et la construction de résidences modernes à haute efficacité énergétique.