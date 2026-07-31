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Mountain View Maisons à vendre en Municipal Unit of Meliteieis, Grèce

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villas
24
3 propriétés total trouvé
Chalet 5 chambres dans Pendáti;Pentáti, Grèce
Chalet 5 chambres
Pendáti;Pentáti, Grèce
Chambres 5
Surface 200 m²
À vendre Maison de deux étages de 200 mètres carrés sur l'île de Corfou. Rez-de-chaussée se …
$389,634
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Chalet dans Saint-Matthieu, Grèce
Chalet
Saint-Matthieu, Grèce
Surface 230 m²
A vendre, un chalet de 230 m2 qui se trouve sur un terrain de 1.200 m2 dans le village tradi…
$589,174
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Villa dans Pendáti;Pentáti, Grèce
Villa
Pendáti;Pentáti, Grèce
Surface 290 m²
A vendre villa de 290 mètres carrés sur l'île de Corfou. Extras inclus avec la propriété: pl…
$732,039
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Caractéristiques des propriétés en Municipal Unit of Meliteieis, Grèce

avec Vue sur la mer
avec Piscine
Bon marché
Luxe
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