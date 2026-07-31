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Vue sur la mer Maisons à vendre en Municipal Unit of Meliteieis, Grèce

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villas
24
1 propriété total trouvé
Villa dans Pendáti;Pentáti, Grèce
Villa
Pendáti;Pentáti, Grèce
Surface 290 m²
A vendre villa de 290 mètres carrés sur l'île de Corfou. Extras inclus avec la propriété: pl…
$732,039
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Agence
Grekodom Development
Langues
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Caractéristiques des propriétés en Municipal Unit of Meliteieis, Grèce

avec Vue sur la montagne
avec Piscine
Bon marché
Luxe
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