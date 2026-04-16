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Piscine Appartements, appartements et lofts sur deux niveaux en Macédoine-Thrace, Grèce

Thessalonique
18
Municipality of Thessaloniki
17
Thessaloniki Municipal Unit
17
Kassandra Municipality
5
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Appartements à plusieurs niveaux Supprimer
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4 propriétés total trouvé
Appartements à plusieurs niveaux 3 chambres dans Kallithea, Grèce
Appartements à plusieurs niveaux 3 chambres
Kallithea, Grèce
Nombre de pièces 4
Chambres 3
Nombre de salles de bains 2
Surface 93 m²
Sol 1/2
L’appartement A46, d’une superficie de 93 m² à Kallithea, Chalcidique, représente une occasi…
$312,497
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Appartements à plusieurs niveaux 3 chambres dans Kallithea, Grèce
Appartements à plusieurs niveaux 3 chambres
Kallithea, Grèce
Nombre de pièces 4
Chambres 3
Nombre de salles de bains 2
Surface 88 m²
Sol 1/2
L’appartement A24, d’une superficie totale de 88 m², est un superbe exemple d’architecture c…
$324,223
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Appartements à plusieurs niveaux 2 chambres dans Nikiti, Grèce
Appartements à plusieurs niveaux 2 chambres
Nikiti, Grèce
Nombre de pièces 3
Chambres 2
Nombre de salles de bains 2
Surface 80 m²
Sol 1
Découvrez ce magnifique duplex à deux niveaux situé dans le charmant village côtier de Nikit…
$325,776
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Alanya HomeAlanya Home
Appartements à plusieurs niveaux 2 chambres dans Nikiti, Grèce
Appartements à plusieurs niveaux 2 chambres
Nikiti, Grèce
Nombre de pièces 3
Chambres 2
Nombre de salles de bains 1
Surface 80 m²
Sol 2
À vendre : appartement en duplex de 80 m² à Nikiti, Sithonia, à seulement quelques minutes d…
$325,305
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Caractéristiques des propriétés en Macédoine-Thrace, Grèce

avec Jardin
avec Terrasse
avec Vue sur la montagne
avec Vue sur la mer
Bon marché
Luxe
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