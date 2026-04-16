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Vue sur la mer Appartements à plusieurs niveaux à vendre en Macédoine-Thrace, Grèce

Thessalonique
18
Municipality of Thessaloniki
17
Thessaloniki Municipal Unit
17
Kassandra Municipality
5
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Appartements à plusieurs niveaux 2 chambres dans Nikiti, Grèce
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$325,776
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Appartements à plusieurs niveaux 1 chambre dans Municipality of Thessaloniki, Grèce
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Municipality of Thessaloniki, Grèce
Nombre de pièces 2
Chambres 1
Nombre de salles de bains 1
Surface 57 m²
Sol 1/6
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$339,556
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Appartements à plusieurs niveaux 2 chambres dans Pefkochori, Grèce
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Pefkochori, Grèce
Chambres 2
Nombre de salles de bains 2
Nombre d'étages 2
INVESTMENT OPPORTUNITY WITH A PRIME LOCATION!!! Situated on the beachfront from the sea in a…
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Appartements à plusieurs niveaux 6 chambres dans Kriopigi, Grèce
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Kriopigi, Grèce
Nombre de pièces 4
Chambres 6
Nombre de salles de bains 6
Nombre d'étages 3
Spectacular summer living plus business, this home is 400 sq meters plus 200 meters gallery …
$1,05M
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Caractéristiques des propriétés en Macédoine-Thrace, Grèce

avec Jardin
avec Terrasse
avec Vue sur la montagne
avec Piscine
Bon marché
Luxe
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