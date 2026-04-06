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Appartements, appartements et lofts sur deux niveaux en Thessaloniki Municipal Unit, Grèce

Thessalonique
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17 propriétés total trouvé
Appartements à plusieurs niveaux 1 chambre dans Municipality of Thessaloniki, Grèce
Appartements à plusieurs niveaux 1 chambre
Municipality of Thessaloniki, Grèce
Nombre de pièces 1
Chambres 1
Nombre de salles de bains 1
Surface 55 m²
Sol 5/6
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$176,252
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Appartements à plusieurs niveaux 1 chambre dans Municipality of Thessaloniki, Grèce
Appartements à plusieurs niveaux 1 chambre
Municipality of Thessaloniki, Grèce
Nombre de pièces 1
Chambres 1
Nombre de salles de bains 1
Surface 37 m²
Sol 5/6
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$125,406
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Appartements à plusieurs niveaux 1 chambre dans Municipality of Thessaloniki, Grèce
Appartements à plusieurs niveaux 1 chambre
Municipality of Thessaloniki, Grèce
Nombre de pièces 1
Chambres 1
Nombre de salles de bains 1
Surface 74 m²
Sol 5/6
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$236,549
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Appartements à plusieurs niveaux 1 chambre dans Municipality of Thessaloniki, Grèce
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Municipality of Thessaloniki, Grèce
Nombre de pièces 1
Chambres 1
Nombre de salles de bains 1
Surface 75 m²
Sol 5/6
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$296,962
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Appartements à plusieurs niveaux 1 chambre dans Municipality of Thessaloniki, Grèce
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Municipality of Thessaloniki, Grèce
Nombre de pièces 1
Chambres 1
Nombre de salles de bains 1
Surface 87 m²
Sol 5/6
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$294,527
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Municipality of Thessaloniki, Grèce
Nombre de pièces 1
Chambres 1
Nombre de salles de bains 1
Surface 76 m²
Sol 5/6
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$296,962
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Nils OttNils Ott
Appartements à plusieurs niveaux 1 chambre dans Municipality of Thessaloniki, Grèce
Appartements à plusieurs niveaux 1 chambre
Municipality of Thessaloniki, Grèce
Nombre de pièces 1
Chambres 1
Nombre de salles de bains 1
Surface 39 m²
Sol 5/6
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$131,320
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Appartements à plusieurs niveaux 1 chambre dans Municipality of Thessaloniki, Grèce
Appartements à plusieurs niveaux 1 chambre
Municipality of Thessaloniki, Grèce
Nombre de pièces 1
Chambres 1
Nombre de salles de bains 1
Surface 72 m²
Sol 5/6
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$296,962
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Appartements à plusieurs niveaux 1 chambre dans Municipality of Thessaloniki, Grèce
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Municipality of Thessaloniki, Grèce
Nombre de pièces 1
Chambres 1
Nombre de salles de bains 1
Surface 75 m²
Sol 5/6
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$296,962
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Appartements à plusieurs niveaux 1 chambre dans Municipality of Thessaloniki, Grèce
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Municipality of Thessaloniki, Grèce
Nombre de pièces 1
Chambres 1
Nombre de salles de bains 1
Surface 72 m²
Sol 5/6
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Municipality of Thessaloniki, Grèce
Nombre de pièces 1
Chambres 1
Nombre de salles de bains 1
Surface 66 m²
Sol 5/6
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$223,562
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Municipality of Thessaloniki, Grèce
Nombre de pièces 1
Chambres 1
Nombre de salles de bains 1
Surface 76 m²
Sol 5/6
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Municipality of Thessaloniki, Grèce
Nombre de pièces 1
Chambres 1
Nombre de salles de bains 1
Surface 64 m²
Sol 5/6
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$215,851
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Municipality of Thessaloniki, Grèce
Nombre de pièces 1
Chambres 1
Nombre de salles de bains 1
Surface 72 m²
Sol 5/6
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$296,962
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Nombre de pièces 1
Chambres 1
Nombre de salles de bains 1
Surface 71 m²
Sol 5/6
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$241,303
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Municipality of Thessaloniki, Grèce
Nombre de pièces 1
Chambres 1
Nombre de salles de bains 1
Surface 69 m²
Sol 5/6
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Municipality of Thessaloniki, Grèce
Nombre de pièces 1
Chambres 1
Nombre de salles de bains 1
Surface 57 m²
Sol 5/6
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$181,586
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Caractéristiques des propriétés en Thessaloniki Municipal Unit, Grèce

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