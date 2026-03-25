Afficher la propriété sur la carte Afficher la liste des propriétés
  1. Realting.com
  2. Grèce
  3. Kassandra Municipality
  4. Résidentiel
  5. Appartements à plusieurs niveaux

Appartements, appartements et lofts sur deux niveaux en Kassandra Municipality, Grèce

Kassandra Municipal Unit
3
Appartements à plusieurs niveaux Supprimer
Tout effacer
5 propriétés total trouvé
Appartements à plusieurs niveaux 3 chambres dans Kallithea, Grèce
Appartements à plusieurs niveaux 3 chambres
Kallithea, Grèce
Nombre de pièces 4
Chambres 3
Nombre de salles de bains 2
Surface 88 m²
Sol 1/2
L’appartement A24, d’une superficie totale de 88 m², est un superbe exemple d’architecture c…
$324,223
Laisser une demande
Appartements à plusieurs niveaux 3 chambres dans Kallithea, Grèce
Appartements à plusieurs niveaux 3 chambres
Kallithea, Grèce
Nombre de pièces 4
Chambres 3
Nombre de salles de bains 2
Surface 93 m²
Sol 1/2
L’appartement A46, d’une superficie de 93 m² à Kallithea, Chalcidique, représente une occasi…
$312,497
Laisser une demande
Appartements à plusieurs niveaux 6 chambres dans Kriopigi, Grèce
Appartements à plusieurs niveaux 6 chambres
Kriopigi, Grèce
Nombre de pièces 4
Chambres 6
Nombre de salles de bains 6
Nombre d'étages 3
Spectacular summer living plus business, this home is 400 sq meters plus 200 meters gallery …
$1,05M
Laisser une demande
AuraAura
Appartements à plusieurs niveaux 4 chambres dans Pefkochori, Grèce
Appartements à plusieurs niveaux 4 chambres
Pefkochori, Grèce
Chambres 4
Nombre de salles de bains 3
Nombre d'étages 2
Investment opportunity in the vibrant town of PEFKOHORI which is a popular summer destinatio…
$432,525
Laisser une demande
Appartements à plusieurs niveaux 2 chambres dans Pefkochori, Grèce
Appartements à plusieurs niveaux 2 chambres
Pefkochori, Grèce
Chambres 2
Nombre de salles de bains 2
Nombre d'étages 2
INVESTMENT OPPORTUNITY WITH A PRIME LOCATION!!! Situated on the beachfront from the sea in a…
$310,994
Laisser une demande
Realting.com
Aller

Caractéristiques des propriétés en Kassandra Municipality, Grèce

avec Jardin
avec Terrasse
avec Vue sur la montagne
avec Vue sur la mer
avec Piscine
Bon marché
Luxe
Realting.com
Aller