Appartements, appartements et lofts sur deux niveaux en Sithonia Municipal Unit, Grèce

Appartements à plusieurs niveaux 3 chambres dans Nikiti, Grèce
Appartements à plusieurs niveaux 3 chambres
Nikiti, Grèce
Nombre de pièces 5
Chambres 3
Nombre de salles de bains 2
Surface 103 m²
Sol 1/3
For sale: a two-level apartment (maisonette) of 103 sq.m, located in the seaside village of …
$326,360
Appartements à plusieurs niveaux 2 chambres dans Nikiti, Grèce
Appartements à plusieurs niveaux 2 chambres
Nikiti, Grèce
Nombre de pièces 4
Chambres 2
Nombre de salles de bains 2
Surface 75 m²
Sol 2/3
A two-level apartment for sale with a total area of 75 sq.m, located on the second and third…
$268,081
Appartements à plusieurs niveaux 2 chambres dans Nikiti, Grèce
Appartements à plusieurs niveaux 2 chambres
Nikiti, Grèce
Nombre de pièces 3
Chambres 2
Nombre de salles de bains 2
Surface 75 m²
Sol 1
À vendre : appartement en duplex de 75 m², situé aux deuxième et troisième étages. Le deuxi…
$267,601
Appartements à plusieurs niveaux 4 chambres dans Nikiti, Grèce
Appartements à plusieurs niveaux 4 chambres
Nikiti, Grèce
Nombre de pièces 5
Chambres 4
Nombre de salles de bains 3
Surface 120 m²
Each maisonette offers a total interior surface of 120 sq.m and is thoughtfully arranged ove…
$407,950
Appartements à plusieurs niveaux 4 chambres dans Nikiti, Grèce
Appartements à plusieurs niveaux 4 chambres
Nikiti, Grèce
Nombre de pièces 5
Chambres 4
Nombre de salles de bains 2
Surface 110 m²
Sol 1
À vendre : un appartement en duplex de 110 m² situé à Nikiti, Sithonia, idéal pour une famil…
$238,514
Appartements à plusieurs niveaux 2 chambres dans Nikiti, Grèce
Appartements à plusieurs niveaux 2 chambres
Nikiti, Grèce
Nombre de pièces 3
Chambres 2
Nombre de salles de bains 1
Surface 80 m²
Sol 2
À vendre : appartement en duplex de 80 m² à Nikiti, Sithonia, à seulement quelques minutes d…
$325,305
Appartements à plusieurs niveaux 2 chambres dans Nikiti, Grèce
Appartements à plusieurs niveaux 2 chambres
Nikiti, Grèce
Nombre de pièces 3
Chambres 2
Nombre de salles de bains 2
Surface 80 m²
Sol 1
Découvrez ce magnifique duplex à deux niveaux situé dans le charmant village côtier de Nikit…
$325,776
Appartements à plusieurs niveaux 2 chambres dans Municipality of Sithonia, Grèce
Appartements à plusieurs niveaux 2 chambres
Municipality of Sithonia, Grèce
Nombre de pièces 4
Chambres 2
Nombre de salles de bains 1
Surface 83 m²
bomo nikiti apartments – This is a magnificent complex, consisting of 38 apartments, locat…
$300,404
