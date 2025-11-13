Afficher la propriété sur la carte Afficher la liste des propriétés
Maisons à vendre en Ioannina Regional Unit, Grèce

Zagori Municipality
15
Ville de Ioannina
11
Ioánnina
5
Pamvotida Municipal Unit
4
28 propriétés total trouvé
Maison de ville 3 chambres dans Kastritsa, Grèce
Maison de ville 3 chambres
Kastritsa, Grèce
Nombre de pièces 5
Chambres 3
Nombre de salles de bains 3
Surface 160 m²
Nombre d'étages 1
A vendre maisonnette de 160 mètres carrés en Epirus. La maisonnette a 2 niveaux. Rez-de-chau…
$327,723
Chalet 5 chambres dans Ville de Ioannina, Grèce
Chalet 5 chambres
Ville de Ioannina, Grèce
Nombre de pièces 10
Chambres 5
Nombre de salles de bains 2
Surface 333 m²
Nombre d'étages 1
À vendre Maison de 3 étages de 333 mètres carrés à Epirus. Rez-de-chaussée se compose d'une …
$1,03M
Maison de ville 3 chambres dans Lingiades, Grèce
Maison de ville 3 chambres
Lingiades, Grèce
Chambres 3
Nombre de salles de bains 1
Surface 230 m²
Sol -2/2
A vendre maison de ville de 230 m2 à Epirus. La maison de ville est située sur 3 niveaux. Le…
$332,099
Chalet 4 chambres dans Zagori Municipality, Grèce
Chalet 4 chambres
Zagori Municipality, Grèce
Nombre de pièces 7
Chambres 4
Nombre de salles de bains 2
Surface 237 m²
Nombre d'étages 2
Dans le magnifique Kavallari de Zagori, une maison en pierre unique de 237 m² est à vendre s…
$292,613
Villa 5 chambres dans Ville de Ioannina, Grèce
Villa 5 chambres
Ville de Ioannina, Grèce
Nombre de pièces 5
Chambres 5
Nombre de salles de bains 2
Surface 488 m²
Nombre d'étages 3
Detached home for sale in Ampeleia, Mpizanio of Ioannina Prefecture for 450.000€ (Listing No…
$489,131
Villa 5 chambres dans Ville de Ioannina, Grèce
Villa 5 chambres
Ville de Ioannina, Grèce
Chambres 5
Nombre de salles de bains 2
Surface 333 m²
Nombre d'étages 3
A vendre Gîte de 3 étages d'une superficie de 333 mètres carrés à Epirus. Le premier étage s…
$1,03M
Maison de ville 1 chambre dans Ano Pedina, Grèce
Maison de ville 1 chambre
Ano Pedina, Grèce
Chambres 1
Nombre de salles de bains 1
Surface 95 m²
Sol 1/1
Un hôtel merveilleux à vendre dans le charmant quartier d'Ano Pedina dans la municipalité de…
$246,214
Chalet dans Platania, Grèce
Chalet
Platania, Grèce
Nombre de pièces 1
Surface 87 m²
For Sale – Detached House in Drosochori, Ioannina For sale in the beautiful area of Dros…
$257,547
Maison de ville 1 chambre dans Ano Pedina, Grèce
Maison de ville 1 chambre
Ano Pedina, Grèce
Nombre de pièces 1
Surface 130 m²
Nombre d'étages 1
A vendre maisonnette de 130 mètres carrés en Epirus. La maisonnette a un niveau. Les propri…
$479,881
Duplex 3 chambres dans Karies, Grèce
Duplex 3 chambres
Karies, Grèce
Nombre de pièces 6
Chambres 3
Nombre de salles de bains 1
Surface 104 m²
Nombre d'étages 2
Dans la zone verdoyante et calme de Karyes Ekalis (Metamorfosi Ioannina), une maison lumineu…
$128,179
Chalet dans Ano Pedina, Grèce
Chalet
Ano Pedina, Grèce
Nombre de pièces 1
Surface 280 m²
Nombre d'étages 1
A vendre hôtel merveilleux dans la zone enchanteur d'Ano Pedina dans la municipalité de Zago…
$550,107
Villa 4 chambres dans Leptokaria, Grèce
Villa 4 chambres
Leptokaria, Grèce
Nombre de pièces 5
Chambres 4
Nombre de salles de bains 2
Surface 240 m²
Nombre d'étages 2
A vendre Villa de 2 étages de 240 mètres carrés à Epirus. Rez-de-chaussée se compose d'une c…
$409,654
Villa 4 chambres dans Leptokaria, Grèce
Villa 4 chambres
Leptokaria, Grèce
Chambres 4
Nombre de salles de bains 2
Surface 240 m²
Nombre d'étages 2
A vendre Villa de 2 étages de 240 mètres carrés à Epirus. Le premier étage se compose d'une …
$407,841
Maison de ville 3 chambres dans Lingiades, Grèce
Maison de ville 3 chambres
Lingiades, Grèce
Nombre de pièces 5
Chambres 3
Nombre de salles de bains 1
Surface 230 m²
Sol 3/1
A vendre maisonnette de 230 mètres carrés en Epirus. La maisonnette a 3 niveaux. Sous-sol se…
$333,576
Villa 1 chambre dans Ville de Ioannina, Grèce
Villa 1 chambre
Ville de Ioannina, Grèce
Chambres 1
Nombre de salles de bains 1
Surface 435 m²
Sol 1/2
Disponible à la vente villa de luxe 465 m2 à Pedini Janina. La villa se compose de trois niv…
$932,209
Maison 3 chambres dans Kipoi, Grèce
Maison 3 chambres
Kipoi, Grèce
Nombre de pièces 6
Chambres 3
Nombre de salles de bains 1
Surface 207 m²
Nombre d'étages 2
Maison individuelle A vendre, étage: Rez-de-chaussée, 1er (2 niveaux), à Timfi - Kipoi. La m…
$139,831
Maison de ville 1 chambre dans Ano Pedina, Grèce
Maison de ville 1 chambre
Ano Pedina, Grèce
Chambres 1
Nombre de salles de bains 1
Surface 60 m²
Sol 1/1
Un hôtel merveilleux à vendre dans le charmant quartier d'Ano Pedina dans la municipalité de…
$234,490
Maison de ville 3 chambres dans Kastritsa, Grèce
Maison de ville 3 chambres
Kastritsa, Grèce
Chambres 3
Nombre de salles de bains 3
Surface 160 m²
Nombre d'étages 2
A vendre maison de ville de 160 m2 à Epirus. La maison de ville est située sur 2 niveaux. Le…
$326,273
Maison de ville 1 chambre dans Ano Pedina, Grèce
Maison de ville 1 chambre
Ano Pedina, Grèce
Nombre de pièces 1
Surface 95 m²
Nombre d'étages 1
A vendre hôtel merveilleux dans la zone enchanteur d'Ano Pedina dans la municipalité de Zago…
$245,793
Maison 4 chambres dans Zaravina, Grèce
Maison 4 chambres
Zaravina, Grèce
Nombre de pièces 8
Chambres 4
Nombre de salles de bains 2
Surface 170 m²
Nombre d'étages 1
Maison individuelle à vendre, étage : Rez-de-chaussée, dans la région : Delvinaki - Lac. La …
$104,170
Maison 4 chambres dans Elliniko, Grèce
Maison 4 chambres
Elliniko, Grèce
Nombre de pièces 10
Chambres 4
Nombre de salles de bains 2
Surface 187 m²
Nombre d'étages 2
In the picturesque Greek town of Ioannina, a double property (ready ground floor residence +…
$234,090
Duplex 4 chambres dans Tsepelovo, Grèce
Duplex 4 chambres
Tsepelovo, Grèce
Nombre de pièces 4
Chambres 4
Nombre de salles de bains 1
Surface 215 m²
Nombre d'étages 2
Maison en pierre à vendreNous vous proposons à la vente une maison traditionnelle et belle e…
$215,573
Maison 2 chambres dans Anthrakitis, Grèce
Maison 2 chambres
Anthrakitis, Grèce
Nombre de pièces 4
Chambres 2
Nombre de salles de bains 1
Surface 103 m²
Nombre d'étages 1
In the picturesque Anthrakitis of Zagori, a 103 sq.m. detached house is available for sale o…
$35,114
Villa 1 chambre dans Ano Pedina, Grèce
Villa 1 chambre
Ano Pedina, Grèce
Chambres 1
Nombre de salles de bains 1
Surface 280 m²
Sol 1/1
Un hôtel merveilleux à vendre dans le charmant quartier d'Ano Pedina dans la municipalité de…
$551,051
Maison de ville 1 chambre dans Ano Pedina, Grèce
Maison de ville 1 chambre
Ano Pedina, Grèce
Nombre de pièces 1
Surface 60 m²
Nombre d'étages 1
A vendre hôtel merveilleux dans la zone enchanteur d'Ano Pedina dans la municipalité de Zago…
$234,088
Maison de ville 1 chambre dans Ano Pedina, Grèce
Maison de ville 1 chambre
Ano Pedina, Grèce
Chambres 1
Nombre de salles de bains 1
Surface 130 m²
Sol 1/1
Une maison de 130 m2 est à vendre à Epirus. La maison de ville est située sur 0 niveaux. De …
$480,704
Villa 1 chambre dans Platania, Grèce
Villa 1 chambre
Platania, Grèce
Chambres 1
Nombre de salles de bains 1
Surface 87 m²
Sol 1/1
$255,597
Villa 5 chambres dans Ville de Ioannina, Grèce
Villa 5 chambres
Ville de Ioannina, Grèce
Nombre de pièces 5
Surface 435 m²
Nombre d'étages 2
Disponible à la vente Villa luxueuse de 465 m2 à Pedini Ioannina. La maison est construite s…
$936,353
