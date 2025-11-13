Afficher la propriété sur la carte Afficher la liste des propriétés
  2. Grèce
  3. Ioannina Regional Unit
  4. Résidentiel
  5. Maison
  6. Vue sur la montagne

Mountain View Maisons à vendre en Ioannina Regional Unit, Grèce

Zagori Municipality
15
Ville de Ioannina
11
Ioánnina
5
Pamvotida Municipal Unit
4
12 propriétés total trouvé
Chalet 5 chambres dans Ville de Ioannina, Grèce
Chalet 5 chambres
Ville de Ioannina, Grèce
Nombre de pièces 10
Chambres 5
Nombre de salles de bains 2
Surface 333 m²
Nombre d'étages 1
À vendre Maison de 3 étages de 333 mètres carrés à Epirus. Rez-de-chaussée se compose d'une …
$1,03M
Laisser une demande
Agence
Grekodom Development
Langues
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Chalet 4 chambres dans Zagori Municipality, Grèce
Chalet 4 chambres
Zagori Municipality, Grèce
Nombre de pièces 7
Chambres 4
Nombre de salles de bains 2
Surface 237 m²
Nombre d'étages 2
Dans le magnifique Kavallari de Zagori, une maison en pierre unique de 237 m² est à vendre s…
$292,613
Laisser une demande
Maison de ville 1 chambre dans Ano Pedina, Grèce
Maison de ville 1 chambre
Ano Pedina, Grèce
Nombre de pièces 1
Surface 130 m²
Nombre d'étages 1
A vendre maisonnette de 130 mètres carrés en Epirus. La maisonnette a un niveau. Les propri…
$479,881
Laisser une demande
Chalet dans Ano Pedina, Grèce
Chalet
Ano Pedina, Grèce
Nombre de pièces 1
Surface 280 m²
Nombre d'étages 1
A vendre hôtel merveilleux dans la zone enchanteur d'Ano Pedina dans la municipalité de Zago…
$550,107
Laisser une demande
Villa 4 chambres dans Leptokaria, Grèce
Villa 4 chambres
Leptokaria, Grèce
Nombre de pièces 5
Chambres 4
Nombre de salles de bains 2
Surface 240 m²
Nombre d'étages 2
A vendre Villa de 2 étages de 240 mètres carrés à Epirus. Rez-de-chaussée se compose d'une c…
$409,654
Laisser une demande
Maison 3 chambres dans Kipoi, Grèce
Maison 3 chambres
Kipoi, Grèce
Nombre de pièces 6
Chambres 3
Nombre de salles de bains 1
Surface 207 m²
Nombre d'étages 2
Maison individuelle A vendre, étage: Rez-de-chaussée, 1er (2 niveaux), à Timfi - Kipoi. La m…
$139,831
Laisser une demande
Century 21Century 21
Maison de ville 1 chambre dans Ano Pedina, Grèce
Maison de ville 1 chambre
Ano Pedina, Grèce
Nombre de pièces 1
Surface 95 m²
Nombre d'étages 1
A vendre hôtel merveilleux dans la zone enchanteur d'Ano Pedina dans la municipalité de Zago…
$245,793
Laisser une demande
Maison 4 chambres dans Elliniko, Grèce
Maison 4 chambres
Elliniko, Grèce
Nombre de pièces 10
Chambres 4
Nombre de salles de bains 2
Surface 187 m²
Nombre d'étages 2
In the picturesque Greek town of Ioannina, a double property (ready ground floor residence +…
$234,090
Laisser une demande
Duplex 4 chambres dans Tsepelovo, Grèce
Duplex 4 chambres
Tsepelovo, Grèce
Nombre de pièces 4
Chambres 4
Nombre de salles de bains 1
Surface 215 m²
Nombre d'étages 2
Maison en pierre à vendreNous vous proposons à la vente une maison traditionnelle et belle e…
$215,573
Laisser une demande
VernaVerna
Maison 2 chambres dans Anthrakitis, Grèce
Maison 2 chambres
Anthrakitis, Grèce
Nombre de pièces 4
Chambres 2
Nombre de salles de bains 1
Surface 103 m²
Nombre d'étages 1
In the picturesque Anthrakitis of Zagori, a 103 sq.m. detached house is available for sale o…
$35,114
Laisser une demande
Maison de ville 1 chambre dans Ano Pedina, Grèce
Maison de ville 1 chambre
Ano Pedina, Grèce
Nombre de pièces 1
Surface 60 m²
Nombre d'étages 1
A vendre hôtel merveilleux dans la zone enchanteur d'Ano Pedina dans la municipalité de Zago…
$234,088
Laisser une demande
Villa 5 chambres dans Ville de Ioannina, Grèce
Villa 5 chambres
Ville de Ioannina, Grèce
Nombre de pièces 5
Surface 435 m²
Nombre d'étages 2
Disponible à la vente Villa luxueuse de 465 m2 à Pedini Ioannina. La maison est construite s…
$936,353
Laisser une demande
