Maisons avec jardin à vendre en Ioannina Regional Unit, Grèce

3 propriétés total trouvé
Chalet 4 chambres dans Zagori Municipality, Grèce
Chalet 4 chambres
Zagori Municipality, Grèce
Nombre de pièces 7
Chambres 4
Nombre de salles de bains 2
Surface 237 m²
Nombre d'étages 2
Dans le magnifique Kavallari de Zagori, une maison en pierre unique de 237 m² est à vendre s…
$292,613
Laisser une demande
Duplex 4 chambres dans Tsepelovo, Grèce
Duplex 4 chambres
Tsepelovo, Grèce
Nombre de pièces 4
Chambres 4
Nombre de salles de bains 1
Surface 215 m²
Nombre d'étages 2
Maison en pierre à vendreNous vous proposons à la vente une maison traditionnelle et belle e…
$215,573
Laisser une demande
Maison 2 chambres dans Anthrakitis, Grèce
Maison 2 chambres
Anthrakitis, Grèce
Nombre de pièces 4
Chambres 2
Nombre de salles de bains 1
Surface 103 m²
Nombre d'étages 1
In the picturesque Anthrakitis of Zagori, a 103 sq.m. detached house is available for sale o…
$35,114
Laisser une demande
