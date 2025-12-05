Afficher la propriété sur la carte Afficher la liste des propriétés
  2. Grèce
  3. Euboea Regional Unit
  4. Résidentiel
  5. Maison
  6. Vue sur la mer

Vue sur la mer Maisons à vendre en Euboea Regional Unit, Grèce

Municipality of Chalkida
54
Eretria Municipality
33
Eretria Municipal Unit
27
Municipal Unit of Anthidon
25
55 propriétés total trouvé
Chalet 5 chambres dans Municipality of Chalkida, Grèce
Chalet 5 chambres
Municipality of Chalkida, Grèce
Nombre de pièces 7
Chambres 5
Nombre de salles de bains 3
Surface 220 m²
Sol -1/1
À vendre Maison de 3 étages de 220 mètres carrés sur l'île d'Euboea. Semi-sous-sol se compos…
$417,475
Chalet dans Eretria Municipality, Grèce
Chalet
Eretria Municipality, Grèce
Nombre de pièces 1
Surface 550 m²
Nombre d'étages 1
La maison est située dans la région d'Eretria sur Euboea. Se compose de cinq niveaux. Le pre…
$1,29M
Maison de ville 4 chambres dans Nea Artaki, Grèce
Maison de ville 4 chambres
Nea Artaki, Grèce
Nombre de pièces 5
Chambres 4
Nombre de salles de bains 1
Surface 195 m²
Sol 1/1
A vendre maisonnette en construction de 195 mètres carrés sur l'île d'Euboea. La maisonnette…
$311,027
Chalet 6 chambres dans Municipality of Chalkida, Grèce
Chalet 6 chambres
Municipality of Chalkida, Grèce
Nombre de pièces 8
Chambres 6
Nombre de salles de bains 3
Surface 420 m²
Nombre d'étages 1
À vendre Maison de 4 étages de 420 mètres carrés sur l'île d'Euboea. Semi-sous-sol se compos…
$1,46M
Chalet 2 chambres dans Kalochori-Pantichi, Grèce
Chalet 2 chambres
Kalochori-Pantichi, Grèce
Nombre de pièces 3
Chambres 2
Nombre de salles de bains 1
Surface 120 m²
Nombre d'étages 1
A vendre Maison de 2 étages de 120 mètres carrés sur l'île d'Euboea. Rez-de-chaussée se comp…
$128,748
Chalet 4 chambres dans Xirovrysi, Grèce
Chalet 4 chambres
Xirovrysi, Grèce
Nombre de pièces 8
Chambres 4
Nombre de salles de bains 4
Surface 312 m²
Nombre d'étages 3
À vendre Maison de 3 étages de 312 mètres carrés sur l'île d'Euboea. Rez-de-chaussée se comp…
$809,777
Chalet 3 chambres dans Nerotrivia, Grèce
Chalet 3 chambres
Nerotrivia, Grèce
Nombre de pièces 4
Chambres 3
Nombre de salles de bains 3
Surface 120 m²
Sol 1/1
For sale 1-storey house of 120 sq.meters on the Euboea island . The house consists of 3 be…
$599,014
Chalet 1 chambre dans Paralia Kymis, Grèce
Chalet 1 chambre
Paralia Kymis, Grèce
Nombre de pièces 4
Chambres 1
Nombre de salles de bains 4
Surface 204 m²
Nombre d'étages 1
A vendre Maison de 3 étages de 204 mètres carrés sur l'île d'Euboea. Rez-de-chaussée se comp…
$1,87M
Maison de ville 3 chambres dans Aetos, Grèce
Maison de ville 3 chambres
Aetos, Grèce
Nombre de pièces 4
Chambres 3
Nombre de salles de bains 2
Surface 133 m²
Sol 4
A vendre maisonnette de 133 mètres carrés sur l'île d'Euboea. La maisonnette a 2 niveaux. 4è…
$357,105
Chalet 5 chambres dans Municipality of Chalkida, Grèce
Chalet 5 chambres
Municipality of Chalkida, Grèce
Nombre de pièces 6
Chambres 5
Nombre de salles de bains 2
Surface 185 m²
Nombre d'étages 1
A vendre Maison de 2 étages de 185 mètres carrés sur l'île d'Euboea. Rez-de-chaussée se comp…
$702,264
Chalet 6 chambres dans Eretria Municipality, Grèce
Chalet 6 chambres
Eretria Municipality, Grèce
Nombre de pièces 8
Chambres 6
Nombre de salles de bains 2
Surface 280 m²
Nombre d'étages 1
À vendre Maison de 3 étages de 280 mètres carrés sur l'île d'Euboea. Rez-de-chaussée se comp…
$456,472
Chalet 3 chambres dans Eretria Municipality, Grèce
Chalet 3 chambres
Eretria Municipality, Grèce
Nombre de pièces 5
Chambres 3
Nombre de salles de bains 1
Surface 100 m²
Nombre d'étages 1
À vendre Maison de 2 étages de 100 mètres carrés sur l'île d'Euboea. Semi-sous-sol se compos…
$163,862
Villa 1 chambre dans Magoula, Grèce
Villa 1 chambre
Magoula, Grèce
Nombre de pièces 1
Surface 390 m²
Nombre d'étages 2
A vendre Villa de 3 étages de 390 mètres carrés sur l'île d'Euboea. Une vue magnifique sur l…
$1,40M
Chalet 4 chambres dans Karystos Municipality, Grèce
Chalet 4 chambres
Karystos Municipality, Grèce
Nombre de pièces 5
Chambres 4
Nombre de salles de bains 1
Surface 145 m²
Nombre d'étages 1
À vendre Maison de 2 étages de 145 mètres carrés sur l'île d'Euboea. Rez-de-chaussée se comp…
$1,11M
Maison de ville 3 chambres dans Nea Artaki, Grèce
Maison de ville 3 chambres
Nea Artaki, Grèce
Nombre de pièces 4
Chambres 3
Nombre de salles de bains 2
Surface 132 m²
Nombre d'étages 1
A vendre maisonnette de 132 mètres carrés sur l'île d'Euboea. La maisonnette a 2 niveaux. 6è…
$526,698
Chalet 4 chambres dans Municipality of Chalkida, Grèce
Chalet 4 chambres
Municipality of Chalkida, Grèce
Nombre de pièces 7
Chambres 4
Nombre de salles de bains 5
Surface 430 m²
Nombre d'étages 1
À vendre Maison de 4 étages de 430 mètres carrés sur l'île d'Euboea. Rez-de-chaussée se comp…
$702,264
Chalet 3 chambres dans Malakonta, Grèce
Chalet 3 chambres
Malakonta, Grèce
Nombre de pièces 5
Chambres 3
Nombre de salles de bains 3
Surface 156 m²
Nombre d'étages 1
À vendre Maison de 2 étages de 156 mètres carrés sur l'île d'Euboea. Rez-de-chaussée se comp…
$587,495
Villa 1 chambre dans Plage Avlida, Grèce
Villa 1 chambre
Plage Avlida, Grèce
Nombre de pièces 1
Surface 1 200 m²
Nombre d'étages 1
Nous vous proposons à la vente un objet unique dans la ville d'Aulida. Une villa de 4 étages…
$1,52M
Chalet dans Paralia Kymis, Grèce
Chalet
Paralia Kymis, Grèce
Nombre de pièces 1
Surface 200 m²
Nombre d'étages 1
La propriété se compose de deux appartements avec de nombreuses possibilités de décoration i…
$362,837
Chalet 5 chambres dans Aliveri, Grèce
Chalet 5 chambres
Aliveri, Grèce
Nombre de pièces 6
Chambres 5
Nombre de salles de bains 4
Surface 390 m²
Nombre d'étages 1
À vendre Maison de 3 étages de 390 mètres carrés sur l'île d'Euboea. Semi-sous-sol se compos…
$614,481
Chalet 10 chambres dans Dirfyon Messapion Municipality, Grèce
Chalet 10 chambres
Dirfyon Messapion Municipality, Grèce
Nombre de pièces 14
Chambres 10
Nombre de salles de bains 4
Surface 500 m²
Nombre d'étages 1
À vendre Maison de 2 étages de 500 mètres carrés sur l'île d'Euboea. Rez-de-chaussée se comp…
$1,17M
Maison de ville 1 chambre dans Epanochori, Grèce
Maison de ville 1 chambre
Epanochori, Grèce
Nombre de pièces 2
Chambres 1
Nombre de salles de bains 2
Surface 120 m²
Nombre d'étages 1
A vendre maisonnette de 120 mètres carrés sur l'île d'Euboea. La maisonnette a 2 niveaux. Re…
$503,290
Maison de ville 4 chambres dans Kymi, Grèce
Maison de ville 4 chambres
Kymi, Grèce
Nombre de pièces 5
Chambres 4
Nombre de salles de bains 3
Surface 196 m²
Nombre d'étages 1
A vendre maisonnette de 196 mètres carrés sur l'île d'Euboea. La maisonnette a 2 niveaux. Re…
$222,384
Villa 5 chambres dans Municipality of Chalkida, Grèce
Villa 5 chambres
Municipality of Chalkida, Grèce
Nombre de pièces 8
Chambres 5
Nombre de salles de bains 4
Surface 600 m²
Nombre d'étages 1
A vendre Villa de 2 étages de 600 mètres carrés sur l'île d'Euboea. Rez-de-chaussée se compo…
$4,10M
Chalet 4 chambres dans Plage Avlida, Grèce
Chalet 4 chambres
Plage Avlida, Grèce
Nombre de pièces 7
Chambres 4
Nombre de salles de bains 2
Surface 316 m²
Nombre d'étages 1
À vendre Maison de 3 étages de 316 mètres carrés sur l'île d'Euboea. Semi-sous-sol se compos…
$433,063
Villa 4 chambres dans Xirovrysi, Grèce
Villa 4 chambres
Xirovrysi, Grèce
Nombre de pièces 8
Chambres 4
Nombre de salles de bains 5
Surface 585 m²
Sol -1/1
A vendre Villa de 3 étages de 585 mètres carrés sur l'île d'Euboea. Semi-sous-sol se compose…
$1,86M
Chalet 4 chambres dans Municipality of Chalkida, Grèce
Chalet 4 chambres
Municipality of Chalkida, Grèce
Nombre de pièces 6
Chambres 4
Nombre de salles de bains 2
Surface 200 m²
À vendre Maison de deux étages de 200 mètres carrés sur l'île d'Euboea. Rez-de-chaussée se c…
$1,67M
Chalet dans Vathý, Grèce
Chalet
Vathý, Grèce
Nombre de pièces 1
Surface 422 m²
Nombre d'étages 1
La maison de trois étages est en construction. Le rez de chaussée et le premier étage ont un…
$280,906
Villa 3 chambres dans Municipality of Chalkida, Grèce
Villa 3 chambres
Municipality of Chalkida, Grèce
Nombre de pièces 5
Chambres 3
Nombre de salles de bains 2
Surface 335 m²
Nombre d'étages 1
A vendre Villa de 2 étages de 335 mètres carrés à Attica. Rez-de-chaussée se compose de 3 ch…
Prix ​​sur demande
Maison de ville 3 chambres dans Agios Konstantinos, Grèce
Maison de ville 3 chambres
Agios Konstantinos, Grèce
Nombre de pièces 5
Chambres 3
Nombre de salles de bains 2
Surface 175 m²
Nombre d'étages 2
A vendre maisonnette de 175 mètres carrés sur l'île d'Euboea. La maisonnette a 3 niveaux. Re…
$213,111
