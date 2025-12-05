Afficher la propriété sur la carte Afficher la liste des propriétés
  1. Realting.com
  2. Grèce
  3. Euboea Regional Unit
  4. Résidentiel
  5. Maison

Maisons à vendre en Euboea Regional Unit, Grèce

Municipality of Chalkida
54
Eretria Municipality
33
Eretria Municipal Unit
27
Municipal Unit of Anthidon
25
154 propriétés total trouvé
Maison 4 chambres dans Municipality of Chalkida, Grèce
Maison 4 chambres
Municipality of Chalkida, Grèce
Chambres 4
Nombre de salles de bains 6
Surface 255 m²
Découvrez une luxueuse villa balnéaire dans le charmant quartier de Drosia, Viotia, à quelqu…
$1,11M
Chalet 5 chambres dans Municipality of Chalkida, Grèce
Chalet 5 chambres
Municipality of Chalkida, Grèce
Nombre de pièces 7
Chambres 5
Nombre de salles de bains 3
Surface 220 m²
Sol -1/1
À vendre Maison de 3 étages de 220 mètres carrés sur l'île d'Euboea. Semi-sous-sol se compos…
$417,475
Villa 5 chambres dans Municipality of Chalkida, Grèce
Villa 5 chambres
Municipality of Chalkida, Grèce
Chambres 5
Nombre de salles de bains 3
Surface 220 m²
Sol -1/1
A vendre Gîte de 3 étages de 220 m2 sur l'île d'Evia. Le rez-de-chaussée se compose d'une ch…
$419,400
Chalet 3 chambres dans Eretria Municipality, Grèce
Chalet 3 chambres
Eretria Municipality, Grèce
Nombre de pièces 4
Chambres 3
Nombre de salles de bains 2
Surface 156 m²
Nombre d'étages 1
À vendre Maison de 3 étages de 156 mètres carrés sur l'île d'Euboea. Le sous-sol se compose …
$175,096
Maison de ville 2 chambres dans Karystos, Grèce
Maison de ville 2 chambres
Karystos, Grèce
Chambres 2
Nombre de salles de bains 2
Surface 135 m²
Nombre d'étages 2
Vente maison de ville de 135 m2 sur l'île d'Evia. La maison de ville est située sur 2 niveau…
$562,776
Chalet dans Eretria Municipality, Grèce
Chalet
Eretria Municipality, Grèce
Nombre de pièces 1
Surface 550 m²
Nombre d'étages 1
La maison est située dans la région d'Eretria sur Euboea. Se compose de cinq niveaux. Le pre…
$1,29M
Maison de ville 5 chambres dans Nea Artaki, Grèce
Maison de ville 5 chambres
Nea Artaki, Grèce
Chambres 5
Nombre de salles de bains 2
Surface 200 m²
Nombre d'étages 3
Maison de ville à vendre de 200 m2 sur l'île d'Evia. La maison de ville est située sur 3 niv…
$504,153
Villa 2 chambres dans Kalochori-Pantichi, Grèce
Villa 2 chambres
Kalochori-Pantichi, Grèce
Chambres 2
Nombre de salles de bains 1
Surface 120 m²
Nombre d'étages 2
A vendre Maison de plain pied de 120 m2 sur l'île d'Evia. Le premier étage est composé d'un …
$128,969
Maison de ville 4 chambres dans Nea Artaki, Grèce
Maison de ville 4 chambres
Nea Artaki, Grèce
Nombre de pièces 5
Chambres 4
Nombre de salles de bains 1
Surface 195 m²
Sol 1/1
A vendre maisonnette en construction de 195 mètres carrés sur l'île d'Euboea. La maisonnette…
$311,027
Chalet 6 chambres dans Municipality of Chalkida, Grèce
Chalet 6 chambres
Municipality of Chalkida, Grèce
Nombre de pièces 8
Chambres 6
Nombre de salles de bains 3
Surface 420 m²
Nombre d'étages 1
À vendre Maison de 4 étages de 420 mètres carrés sur l'île d'Euboea. Semi-sous-sol se compos…
$1,46M
Villa 6 chambres dans Kymi Aliveri Anna Municipality, Grèce
Villa 6 chambres
Kymi Aliveri Anna Municipality, Grèce
Chambres 6
Nombre de salles de bains 6
Surface 550 m²
Nombre d'étages 3
A vendre Villa de 3 étages de 550 m2 sur l'île d'Evia. Le premier étage se compose d'un salo…
$2,11M
Chalet dans Municipality of Chalkida, Grèce
Chalet
Municipality of Chalkida, Grèce
Nombre de pièces 1
Surface 143 m²
Nombre d'étages 1
À vendre Maison de deux étages de 143 mètres carrés sur l'île d'Euboea. Vue sur la montagne,…
$356,984
Chalet dans Loutra Gialtron, Grèce
Chalet
Loutra Gialtron, Grèce
Nombre de pièces 1
Surface 480 m²
Nombre d'étages 1
A vendre est un chalet de trois étages inachevé dans la ville de Yaltra sur l'île d'Evia. Ch…
$357,105
Villa 5 chambres dans Aliveri, Grèce
Villa 5 chambres
Aliveri, Grèce
Chambres 5
Nombre de salles de bains 4
Surface 390 m²
Sol -1/3
A vendre Gîte de 3 étages d'une superficie de 390 mètres carrés sur l'île d'Evia. Le rez-de-…
$615,536
Chalet 2 chambres dans Eretria Municipality, Grèce
Chalet 2 chambres
Eretria Municipality, Grèce
Nombre de pièces 3
Chambres 2
Surface 80 m²
Nombre d'étages 1
À vendre Maison d'un étage de 80 mètres carrés sur l'île d'Euboea. La maison se compose de 2…
$126,408
Villa 2 chambres dans Eretria Municipality, Grèce
Villa 2 chambres
Eretria Municipality, Grèce
Chambres 2
Nombre de salles de bains 1
Surface 80 m²
Nombre d'étages 1
A vendre Maison de plain-pied d'une superficie de 80 mètres carrés sur l'île d'Evia. Le gîte…
$126,625
Chalet 2 chambres dans Kalochori-Pantichi, Grèce
Chalet 2 chambres
Kalochori-Pantichi, Grèce
Nombre de pièces 3
Chambres 2
Nombre de salles de bains 1
Surface 120 m²
Nombre d'étages 1
A vendre Maison de 2 étages de 120 mètres carrés sur l'île d'Euboea. Rez-de-chaussée se comp…
$128,748
Chalet 4 chambres dans Xirovrysi, Grèce
Chalet 4 chambres
Xirovrysi, Grèce
Nombre de pièces 8
Chambres 4
Nombre de salles de bains 4
Surface 312 m²
Nombre d'étages 3
À vendre Maison de 3 étages de 312 mètres carrés sur l'île d'Euboea. Rez-de-chaussée se comp…
$809,777
Villa 11 chambres dans Kymi Aliveri Anna Municipality, Grèce
Villa 11 chambres
Kymi Aliveri Anna Municipality, Grèce
Chambres 11
Nombre de salles de bains 4
Surface 460 m²
Sol -1/3
A vendre Gîte de 3 étages d'une superficie de 460 mètres carrés sur l'île d'Evia. Le rez-de-…
$762,092
Villa 5 chambres dans Municipality of Chalkida, Grèce
Villa 5 chambres
Municipality of Chalkida, Grèce
Chambres 5
Nombre de salles de bains 3
Surface 320 m²
Sol -1/3
A vendre 3 étages cottage de 320 mètres carrés sur l'île d'Evia. Le rez-de-chaussée se compo…
$527,602
Chalet 3 chambres dans Nerotrivia, Grèce
Chalet 3 chambres
Nerotrivia, Grèce
Nombre de pièces 4
Chambres 3
Nombre de salles de bains 3
Surface 120 m²
Sol 1/1
For sale 1-storey house of 120 sq.meters on the Euboea island . The house consists of 3 be…
$599,014
Villa 1 chambre dans Eretria Municipality, Grèce
Villa 1 chambre
Eretria Municipality, Grèce
Chambres 1
Nombre de salles de bains 1
Surface 550 m²
Sol 1/1
Cotage est situé dans la région d'Eretria sur l'île d'Evia. Il se compose de cinq niveaux. L…
$1,29M
Villa 6 chambres dans Municipality of Chalkida, Grèce
Villa 6 chambres
Municipality of Chalkida, Grèce
Chambres 6
Nombre de salles de bains 3
Surface 420 m²
Sol -1/4
A vendre Gîte de 4 étages d'une superficie de 420 mètres carrés sur l'île d'Evia. Le rez-de-…
$1,47M
Chalet 1 chambre dans Paralia Kymis, Grèce
Chalet 1 chambre
Paralia Kymis, Grèce
Nombre de pièces 4
Chambres 1
Nombre de salles de bains 4
Surface 204 m²
Nombre d'étages 1
A vendre Maison de 3 étages de 204 mètres carrés sur l'île d'Euboea. Rez-de-chaussée se comp…
$1,87M
Maison de ville 3 chambres dans Aetos, Grèce
Maison de ville 3 chambres
Aetos, Grèce
Nombre de pièces 4
Chambres 3
Nombre de salles de bains 2
Surface 133 m²
Sol 4
A vendre maisonnette de 133 mètres carrés sur l'île d'Euboea. La maisonnette a 2 niveaux. 4è…
$357,105
Chalet 5 chambres dans Municipality of Chalkida, Grèce
Chalet 5 chambres
Municipality of Chalkida, Grèce
Nombre de pièces 6
Chambres 5
Nombre de salles de bains 2
Surface 185 m²
Nombre d'étages 1
A vendre Maison de 2 étages de 185 mètres carrés sur l'île d'Euboea. Rez-de-chaussée se comp…
$702,264
Villa 2 chambres dans Municipality of Chalkida, Grèce
Villa 2 chambres
Municipality of Chalkida, Grèce
Chambres 2
Nombre de salles de bains 1
Surface 89 m²
Nombre d'étages 2
A vendre Gîte de 2 étages d'une superficie de 89 mètres carrés sur l'île d'Evia. Le premier …
$322,424
Maison de ville 1 chambre dans Karystos, Grèce
Maison de ville 1 chambre
Karystos, Grèce
Chambres 1
Nombre de salles de bains 2
Surface 160 m²
Sol -1/2
A vendre maison de ville de 160 m2 sur l'île d'Evia. La maison de ville est située sur 2 niv…
$134,832
Villa 2 chambres dans Mantoudi Limni Aghia Anna Municipality, Grèce
Villa 2 chambres
Mantoudi Limni Aghia Anna Municipality, Grèce
Chambres 2
Nombre de salles de bains 1
Surface 80 m²
Sol 1/1
A vendre Maison de plain-pied d'une superficie de 80 mètres carrés sur l'île d'Evia. Le gîte…
$164,143
Chalet 6 chambres dans Eretria Municipality, Grèce
Chalet 6 chambres
Eretria Municipality, Grèce
Nombre de pièces 8
Chambres 6
Nombre de salles de bains 2
Surface 280 m²
Nombre d'étages 1
À vendre Maison de 3 étages de 280 mètres carrés sur l'île d'Euboea. Rez-de-chaussée se comp…
$456,472
Types de propriétés en Euboea Regional Unit

villas
chalets
maisons de ville

Caractéristiques des propriétés en Euboea Regional Unit, Grèce

avec Jardin
avec Vue sur la montagne
avec Vue sur la mer
avec Piscine
Bon marché
Luxe
