  1. Realting.com
  2. Grèce
  3. Euboea Regional Unit
  4. Résidentiel
  5. Maison
  6. Vue sur la montagne

Mountain View Maisons à vendre en Euboea Regional Unit, Grèce

Municipality of Chalkida
54
Eretria Municipality
33
Eretria Municipal Unit
27
Municipal Unit of Anthidon
25
42 propriétés total trouvé
Chalet 5 chambres dans Municipality of Chalkida, Grèce
Chalet 5 chambres
Municipality of Chalkida, Grèce
Nombre de pièces 7
Chambres 5
Nombre de salles de bains 3
Surface 220 m²
Sol -1/1
À vendre Maison de 3 étages de 220 mètres carrés sur l'île d'Euboea. Semi-sous-sol se compos…
$417,475
Chalet dans Eretria Municipality, Grèce
Chalet
Eretria Municipality, Grèce
Nombre de pièces 1
Surface 550 m²
Nombre d'étages 1
La maison est située dans la région d'Eretria sur Euboea. Se compose de cinq niveaux. Le pre…
$1,29M
Chalet 6 chambres dans Municipality of Chalkida, Grèce
Chalet 6 chambres
Municipality of Chalkida, Grèce
Nombre de pièces 8
Chambres 6
Nombre de salles de bains 3
Surface 420 m²
Nombre d'étages 1
À vendre Maison de 4 étages de 420 mètres carrés sur l'île d'Euboea. Semi-sous-sol se compos…
$1,46M
Chalet dans Municipality of Chalkida, Grèce
Chalet
Municipality of Chalkida, Grèce
Nombre de pièces 1
Surface 143 m²
Nombre d'étages 1
À vendre Maison de deux étages de 143 mètres carrés sur l'île d'Euboea. Vue sur la montagne,…
$356,984
Chalet dans Loutra Gialtron, Grèce
Chalet
Loutra Gialtron, Grèce
Nombre de pièces 1
Surface 480 m²
Nombre d'étages 1
A vendre est un chalet de trois étages inachevé dans la ville de Yaltra sur l'île d'Evia. Ch…
$357,105
Chalet 2 chambres dans Kalochori-Pantichi, Grèce
Chalet 2 chambres
Kalochori-Pantichi, Grèce
Nombre de pièces 3
Chambres 2
Nombre de salles de bains 1
Surface 120 m²
Nombre d'étages 1
A vendre Maison de 2 étages de 120 mètres carrés sur l'île d'Euboea. Rez-de-chaussée se comp…
$128,748
Chalet 1 chambre dans Paralia Kymis, Grèce
Chalet 1 chambre
Paralia Kymis, Grèce
Nombre de pièces 4
Chambres 1
Nombre de salles de bains 4
Surface 204 m²
Nombre d'étages 1
A vendre Maison de 3 étages de 204 mètres carrés sur l'île d'Euboea. Rez-de-chaussée se comp…
$1,87M
Maison de ville 3 chambres dans Aetos, Grèce
Maison de ville 3 chambres
Aetos, Grèce
Nombre de pièces 4
Chambres 3
Nombre de salles de bains 2
Surface 133 m²
Sol 4
A vendre maisonnette de 133 mètres carrés sur l'île d'Euboea. La maisonnette a 2 niveaux. 4è…
$357,105
Chalet 6 chambres dans Eretria Municipality, Grèce
Chalet 6 chambres
Eretria Municipality, Grèce
Nombre de pièces 8
Chambres 6
Nombre de salles de bains 2
Surface 280 m²
Nombre d'étages 1
À vendre Maison de 3 étages de 280 mètres carrés sur l'île d'Euboea. Rez-de-chaussée se comp…
$456,472
Villa 1 chambre dans Magoula, Grèce
Villa 1 chambre
Magoula, Grèce
Nombre de pièces 1
Surface 390 m²
Nombre d'étages 2
A vendre Villa de 3 étages de 390 mètres carrés sur l'île d'Euboea. Une vue magnifique sur l…
$1,40M
Chalet 4 chambres dans Karystos Municipality, Grèce
Chalet 4 chambres
Karystos Municipality, Grèce
Nombre de pièces 5
Chambres 4
Nombre de salles de bains 1
Surface 145 m²
Nombre d'étages 1
À vendre Maison de 2 étages de 145 mètres carrés sur l'île d'Euboea. Rez-de-chaussée se comp…
$1,11M
Chalet dans Paralia Kymis, Grèce
Chalet
Paralia Kymis, Grèce
Nombre de pièces 1
Surface 200 m²
Nombre d'étages 1
La propriété se compose de deux appartements avec de nombreuses possibilités de décoration i…
$362,837
Villa 8 chambres dans Platanistos, Grèce
Villa 8 chambres
Platanistos, Grèce
Nombre de pièces 17
Chambres 8
Nombre de salles de bains 7
Surface 475 m²
Nombre d'étages 1
A vendre Villa de 3 étages de 475 mètres carrés sur l'île d'Euboea. Semi-sous-sol se compose…
$3,16M
Chalet 5 chambres dans Aliveri, Grèce
Chalet 5 chambres
Aliveri, Grèce
Nombre de pièces 6
Chambres 5
Nombre de salles de bains 4
Surface 390 m²
Nombre d'étages 1
À vendre Maison de 3 étages de 390 mètres carrés sur l'île d'Euboea. Semi-sous-sol se compos…
$614,481
Maison de ville 1 chambre dans Epanochori, Grèce
Maison de ville 1 chambre
Epanochori, Grèce
Nombre de pièces 2
Chambres 1
Nombre de salles de bains 2
Surface 120 m²
Nombre d'étages 1
A vendre maisonnette de 120 mètres carrés sur l'île d'Euboea. La maisonnette a 2 niveaux. Re…
$503,290
Maison de ville 4 chambres dans Kymi, Grèce
Maison de ville 4 chambres
Kymi, Grèce
Nombre de pièces 5
Chambres 4
Nombre de salles de bains 3
Surface 196 m²
Nombre d'étages 1
A vendre maisonnette de 196 mètres carrés sur l'île d'Euboea. La maisonnette a 2 niveaux. Re…
$222,384
Villa 4 chambres dans Xirovrysi, Grèce
Villa 4 chambres
Xirovrysi, Grèce
Nombre de pièces 8
Chambres 4
Nombre de salles de bains 5
Surface 585 m²
Sol -1/1
A vendre Villa de 3 étages de 585 mètres carrés sur l'île d'Euboea. Semi-sous-sol se compose…
$1,86M
Chalet 2 chambres dans Eretria Municipality, Grèce
Chalet 2 chambres
Eretria Municipality, Grèce
Nombre de pièces 3
Chambres 2
Nombre de salles de bains 2
Surface 100 m²
Nombre d'étages 1
À vendre Maison d'un étage de 100 mètres carrés sur l'île d'Euboea. La maison se compose de …
$184,312
Maison de ville 3 chambres dans Agios Konstantinos, Grèce
Maison de ville 3 chambres
Agios Konstantinos, Grèce
Nombre de pièces 5
Chambres 3
Nombre de salles de bains 2
Surface 175 m²
Nombre d'étages 2
A vendre maisonnette de 175 mètres carrés sur l'île d'Euboea. La maisonnette a 3 niveaux. Re…
$213,111
Chalet 4 chambres dans Istiaia Aidipsos Municipality, Grèce
Chalet 4 chambres
Istiaia Aidipsos Municipality, Grèce
Nombre de pièces 4
Surface 120 m²
Nombre d'étages 3
À vendre Maison de plain-pied de 120 mètres carrés sur l'île d'Euboea. Vue sur la mer, la mo…
$585,220
Chalet 3 chambres dans Municipality of Chalkida, Grèce
Chalet 3 chambres
Municipality of Chalkida, Grèce
Nombre de pièces 5
Chambres 3
Nombre de salles de bains 2
Surface 250 m²
Sol -2
À vendre Maison de 3 étages de 250 mètres carrés sur l'île d'Euboea. Sous-sol se compose d'u…
$1,24M
Chalet 4 chambres dans Eretria Municipality, Grèce
Chalet 4 chambres
Eretria Municipality, Grèce
Nombre de pièces 6
Chambres 4
Nombre de salles de bains 3
Surface 200 m²
Nombre d'étages 1
À vendre Maison de 3 étages de 200 mètres carrés sur l'île d'Euboea. Rez-de-chaussée se comp…
$427,211
Chalet 5 chambres dans Paralia Agias Annas, Grèce
Chalet 5 chambres
Paralia Agias Annas, Grèce
Nombre de pièces 7
Chambres 5
Nombre de salles de bains 3
Surface 271 m²
Sol -1
À vendre Maison de 3 étages de 271 m2 sur l'île d'Euboea. Semi-sous-sol se compose de salon …
$541,417
Maison de ville 1 chambre dans Karystos, Grèce
Maison de ville 1 chambre
Karystos, Grèce
Nombre de pièces 3
Chambres 1
Nombre de salles de bains 2
Surface 160 m²
Nombre d'étages 1
A vendre maisonnette de 160 mètres carrés sur l'île d'Euboea. La maisonnette a 2 niveaux. Se…
$134,601
Chalet 5 chambres dans Municipality of Chalkida, Grèce
Chalet 5 chambres
Municipality of Chalkida, Grèce
Nombre de pièces 6
Chambres 5
Nombre de salles de bains 3
Surface 320 m²
Nombre d'étages 1
À vendre Maison de 3 étages de 320 mètres carrés sur l'île d'Euboea. Semi-sous-sol se compos…
$526,698
Villa 6 chambres dans Magoula, Grèce
Villa 6 chambres
Magoula, Grèce
Nombre de pièces 8
Chambres 6
Nombre de salles de bains 5
Surface 570 m²
Nombre d'étages 1
A vendre Villa de 3 étages de 570 mètres carrés sur l'île d'Euboea. Semi-sous-sol se compose…
$1,61M
Villa 8 chambres dans Eretria Municipality, Grèce
Villa 8 chambres
Eretria Municipality, Grèce
Nombre de pièces 13
Chambres 8
Nombre de salles de bains 7
Surface 440 m²
Nombre d'étages 1
A vendre Villa de 3 étages de 440 mètres carrés sur l'île d'Euboea. Semi-sous-sol se compose…
$1,76M
Chalet 3 chambres dans Ano Vathia, Grèce
Chalet 3 chambres
Ano Vathia, Grèce
Nombre de pièces 4
Chambres 3
Nombre de salles de bains 2
Surface 190 m²
Nombre d'étages 1
À vendre Maison de 2 étages de 190 mètres carrés sur l'île d'Euboea. Rez-de-chaussée se comp…
$374,541
Maison de ville 2 chambres dans Pyrgi, Grèce
Maison de ville 2 chambres
Pyrgi, Grèce
Nombre de pièces 3
Chambres 2
Nombre de salles de bains 1
Surface 111 m²
Nombre d'étages 1
A vendre maisonnette de 111 mètres carrés sur l'île d'Euboea. La maisonnette a un niveau. Re…
$213,020
Villa 6 chambres dans Kymi Aliveri Anna Municipality, Grèce
Villa 6 chambres
Kymi Aliveri Anna Municipality, Grèce
Nombre de pièces 8
Chambres 6
Nombre de salles de bains 6
Surface 550 m²
Nombre d'étages 1
A vendre Villa de 3 étages de 550 mètres carrés sur l'île d'Euboea. Rez-de-chaussée se compo…
$2,11M
