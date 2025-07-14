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Apart hôtel Gruziya Batumi Kompleks Kub

Batoumi, Géorgie
depuis
$77,010
19/09/2023
$77,010
19/09/2023
$770,100
07/07/2023
$77,010
;
6
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ID: 4385
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 29/06/2026

Emplacement

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  • Pays
    Géorgie
  • État
    Adjarie
  • Ville
    Batoumi

Caractéristiques de la propriété

Paramètres de propriété

  • Classe
    Classe
    Classe premium
  • Type de nouvelle construction de bâtiment
    Type de nouvelle construction de bâtiment
    Monolithique
  • L'année de construction
    L'année de construction
    2027
  • Options de finition
    Options de finition
    Аvec finition
  • Nombre d'étages
    Nombre d'étages
    36

À propos du complexe

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Русский Русский
- Oui.аллея ероев, 5мин до морямешдународныйTulipe royaleотель 5 овеюдIl n'y a pas d'autre chose à faire.Рассрошка до конюа 2027ю42 ans5 ans82 юостиниюных номера (5-10юо юташи).332 инвестишионных аяартамента100 ans5 PlusC'est la première fois que l'on s'intéresse à l'histoire de l'humanité.10 %Il y a un problème.студии, 1+1, 2+1сдаются в двух вариантах:лио с ремонтом, с кухней и оорудованным сануюлом.Actualités Actualités Actualités Actualités Actualités Actualités Actualités Actualités клюш - Actualités Actualités 200 Actualités ActualitésресешнIl y a des gens qui ont des problèmes.C'est la raison pour laquelle j'ai voté contre.- Oui.терасаJe suis désolé.ресторанконюереняIl n'y a pas de problème.Il n'y a pas de problème.C'est pas vrai.Il n'y a pas de problème.* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *Il n'y a pas de lien entre l'état civil et l'état civil.
40 % de la population 60%40 % входит коммуналка.2 долл\м2 - не входит в стоимость уравления.Il s'agit d'un problème de santé.C'est la première fois qu'il y a un problème. Il y a des gens qui ne savent pas.Il s'agit d'un programme d'études et d'études.Lire la suite dans la langue de votre choix.Il y a un problème.- Oui.1 000 доллна 2 недели20-30%Рассрошка до кона 202720 %20 % d'entre eux,60% рассроюка на 51мес.

Equipements dans le complexe
Appartements
Surface, m²
Prix ​​par m², USD
Prix ​​de l'appartement, USD
Appartements 1 chambre
Surface, m² 52.0 – 57.0
Prix ​​par m², USD 1,825 – 1,891
Prix ​​de l'appartement, USD 100,862 – 114,590
Propriétés dans le complexe
Type
Surface, m²
Prix ​​par m², USD
Coût de la propriété, USD
Appartements Appartement
Surface, m² 45.0 – 45.3
Prix ​​par m², USD 1,833 – 1,900
Prix ​​de l'appartement, USD 87,686 – 98,015

Localisation sur la carte

Batoumi, Géorgie
Éducation

Calculateur d'hypothèque

Taux d'intérêt, %
Durée du prêt, années
Coût de la propriété
Acompte, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Veuillez noter! Vous avez modifié le paramètre de coût de propriété en {{ differentPrice }}%. Cela affecte la pertinence du calcul des mensualités pour le bien actuel. Retour
Taux d'intérêt
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Taux d'intérêt
Montant du prêt
{{ mortgageAmount }} USD
Montant du prêt
Période
{{ loanPeriodValue | pluralize("année", "années") }}
Période
Paiement mensuel
{{ paymentPerMonth }} USD
Paiement mensuel
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