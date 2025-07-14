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Complexe résidentiel Trussardi Residences, Mira Verde

Tabakhmela-Shavnabada Road, Géorgie
depuis
$195,000
depuis
$4,000/m²
;
2
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ID: 39777
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 11/08/2026

Emplacement

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  • Adresse
    Tabakhmela Shavnabada Road

À propos du complexe

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Un nouveau niveau de vie de marque italienne en Géorgie

Une adresse résidentielle raffinée apportant un style de vie milanais contemporain à Georgia , la première marque, la communauté planifiée. Trussardi Résidences, Mira Verde propose des studios entièrement meublés et des appartements de 1 à 2 chambres, avec des pièces intérieures de fabrication italienne de Trussardi Casa, des articles blancs intégrés, des appareils de cuisine de première qualité et des ustensiles de cuisine complets, tous livrés prêts à partir du premier jour.

Caractéristiques de la propriété

Paramètres de propriété

  • Classe
    Classe
    Classe premium
  • Type de nouvelle construction de bâtiment
    Type de nouvelle construction de bâtiment
    Monolithique
  • L'année de construction
    L'année de construction
    2029
  • Options de finition
    Options de finition
    Аvec finition
  • Nombre d'étages
    Nombre d'étages
    5

Détails intérieurs

Chauffage:

  • Chauffage individuel

Caractéristiques du système de sécurité:

  • Sécurité

Éléments extérieurs

Caractéristiques du parking:

  • Parking

Caractéristiques extérieures:

  • Piscine
  • Gym
  • Zone clôturée
  • Ascenseur

En plus

  • Société de gestion
  • Dépistage en ligne
  • Octroi d'un permis de séjour
  • Transaction à distance
Propriétés dans le complexe
Type
Surface, m²
Prix ​​par m², USD
Coût de la propriété, USD
Appartements Studio
Surface, m² 38.0
Prix ​​par m², USD 5,131
Prix ​​de l'appartement, USD 194,968

Localisation sur la carte

Tabakhmela-Shavnabada Road, Géorgie
Transport
Loisirs

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Période
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Période
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Paiement mensuel
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