Complexe résidentiel Trussardi Residences, Mira Verde

Un nouveau niveau de vie de marque italienne en Géorgie
Une adresse résidentielle raffinée apportant un style de vie milanais contemporain à Georgia , la première marque, la communauté planifiée. Trussardi Résidences, Mira Verde propose des studios entièrement meublés et des appartements de 1 à 2 chambres, avec des pièces intérieures de fabrication italienne de Trussardi Casa, des articles blancs intégrés, des appareils de cuisine de première qualité et des ustensiles de cuisine complets, tous livrés prêts à partir du premier jour.