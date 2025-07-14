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Apart hôtel Grand millennium Kobuleti

Kobuleti, Géorgie
depuis
$140,220
T.V.A.
depuis
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ID: 39667
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 03/08/2026

Emplacement

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  • Pays
    Géorgie
  • État
    Adjarie
  • Région
    Kobuleti Municipality
  • Ville
    Kobuleti
  • Adresse
    David Aghmashenebeli Avenue, 277

Caractéristiques de la propriété

Paramètres de propriété

  • Classe
    Classe
    Classe premium
  • Type de nouvelle construction de bâtiment
    Type de nouvelle construction de bâtiment
    Monolithique
  • L'année de construction
    L'année de construction
    2030
  • Options de finition
    Options de finition
    Аvec finition
  • Nombre d'étages
    Nombre d'étages
    32

Localisation sur la carte

Kobuleti, Géorgie
Éducation
Soins de santé
Alimentation et boissons
Transport
Loisirs

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