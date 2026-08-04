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Géorgie, Kobuleti
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À propos du développeur

Grand millénaire Kobuleti est un complexe hôtelier moderne sur la côte de la mer Noire, combinant un haut niveau de service, des normes internationales d'hospitalité et des opportunités d'investissement attrayantes.

Le projet est mis en œuvre par la société de développement KBK, spécialisée dans la création d'immeubles d'investissement modernes. Nous construisons des installations où la qualité, la fiabilité et l'attention aux détails deviennent le fondement de la valeur à long terme pour les investisseurs.

Prestations de service

Biens d'investissement

Revenu passif

Partenariat fiable

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