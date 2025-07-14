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Appartement dans un nouvel immeuble Aziatskie sady

Batoumi, Géorgie
depuis
$34,000
;
7
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ID: 3686
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 29/06/2026

Emplacement

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  • Pays
    Géorgie
  • État
    Adjarie
  • Ville
    Batoumi

Caractéristiques de la propriété

Paramètres de propriété

  • Classe
    Classe
    Classe confort
  • Type de nouvelle construction de bâtiment
    Type de nouvelle construction de bâtiment
    Monolithique
  • L'année de construction
    L'année de construction
    2024
  • Nombre d'étages
    Nombre d'étages
    15

À propos du complexe

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Complexe "Aziat Gardens", Batumi (Géorgie),Achèvement des travaux en décembre 2023Commande - juillet 2024.Complexe résidentiel multifonctionnel de 15 étages70 mètres de la merSociété de gestion: River Rock Hotels & ResortsComplexe résidentiel (résidence permanente possible). Les animaux domestiques peuvent séjourner :Chauffage au gazStationnement souterrainEspace commercialAppartements résidentielsInfrastructure: Centre de divertissement; Espace de prière; Cinéma 9D; Terrasse meublée avec piscine; Supermarché; Cour avec le concept de "jardins asiatiques".Superficie: de 29,12 m2 à 63,47 m2Hauteur du plafond 2.90mNombre d'ascenseurs - 4Des appartements de retraite.Acomptes provisionnels jusqu'en décembre 2024Rénovation d'un appartement « clé en main » 600 $ / m2 comprend non seulement des travaux de finition et des matériaux à l'intérieur de l'appartement, mais aussi des meubles, des appareils ménagers, de la plomberie, etc.

Equipements dans le complexe
Appartements
Surface, m²
Prix ​​par m², USD
Prix ​​de l'appartement, USD
Appartements 1 chambre
Surface, m² 35.0
Prix ​​par m², USD 1,150
Prix ​​de l'appartement, USD 40,250

Localisation sur la carte

Batoumi, Géorgie
Éducation

Revue vidéo de immeuble Aziatskie sady

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Options de finition Аvec finition
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