Appartement dans un nouvel immeuble Aziatskie sady

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Complexe "Aziat Gardens", Batumi (Géorgie),Achèvement des travaux en décembre 2023Commande - juillet 2024.Complexe résidentiel multifonctionnel de 15 étages70 mètres de la merSociété de gestion: River Rock Hotels & ResortsComplexe résidentiel (résidence permanente possible). Les animaux domestiques peuvent séjourner :Chauffage au gazStationnement souterrainEspace commercialAppartements résidentielsInfrastructure: Centre de divertissement; Espace de prière; Cinéma 9D; Terrasse meublée avec piscine; Supermarché; Cour avec le concept de "jardins asiatiques".Superficie: de 29,12 m2 à 63,47 m2Hauteur du plafond 2.90mNombre d'ascenseurs - 4Des appartements de retraite.Acomptes provisionnels jusqu'en décembre 2024Rénovation d'un appartement « clé en main » 600 $ / m2 comprend non seulement des travaux de finition et des matériaux à l'intérieur de l'appartement, mais aussi des meubles, des appareils ménagers, de la plomberie, etc.