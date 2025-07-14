Appartement dans un nouvel immeuble Archi Horizon

ARCHI HORIZON

Lieu

Archi Horizon est un complexe résidentiel haut de gamme situé dans la zone verte d'Ortachala, offrant une vue panoramique imprenable sur Tbilissi. Le projet est situé à quelques minutes de Freedom Square, à environ 10 minutes du centre-ville historique, et commodément à proximité de l'aéroport international de Tbilissi.

Concept et mode de vie

Le complexe est conçu pour offrir un style de vie raffiné et confortable dans l'un des quartiers historiques de la ville. Une architecture élégante, une planification moderne et des appartements spacieux créent un environnement parfait pour la vie urbaine contemporaine.

Infrastructure et équipements

Les résidents auront accès à un large éventail d'installations premium, notamment :

• Piscine extérieure

• Centre de fitness entièrement équipé

• Les tribunaux de Padel

• Terrains de football et de basketball

• Salon de quartier pour socialiser

• Stationnement sécurisé

Qualité de la construction

Le projet est en cours de construction à l'aide de matériaux de haute qualité, écologiques et économes en énergie. Il s'agit notamment de constructions YTONG allemandes économes en énergie et de verre à faible émission, assurant un confort à long terme, une durabilité et une efficacité énergétique.

Date d'achèvement

Le projet devrait s'achever en février 2029.