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Appartement dans un nouvel immeuble Archi Kikvidze

Tbilissi, Géorgie
depuis
$76,000
T.V.A.
depuis
$1,380/m²
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3
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ID: 35070
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 30/03/2026

Emplacement

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  • Pays
    Géorgie
  • Ville
    Tbilissi
  • Adresse
    Zaira Kikvidze Street
  • Métro
    Didube (~ 400 m)
  • Métro
    Gotsiridze (~ 600 m)

Caractéristiques de la propriété

Paramètres de propriété

  • L'année de construction
    L'année de construction
    2027

À propos du complexe

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Premier emplacement à Nadzaladevi
Archi Kikvidze Le parc est idéalement situé sur la rue Z. Kikvidze au cœur de Nadzaladevi, à seulement 2 minutes à pied des stations de métro Gotsiridze et Didube. Le complexe offre un accès facile au parc Kikvidze, à l'avenue Tsereteli et à l'Expo Georgia, plaçant les résidents au centre de la ville tout en conservant un environnement paisible.

Espaces verts et loisirs
Le complexe dispose d'une cour verdoyante de 15 000 m2, conçue pour la détente et la vie active. Les résidents peuvent profiter de zones de loisirs en plein air, d'installations sportives et de terrains de jeux dédiés aux enfants, créant ainsi une atmosphère communautaire saine et dynamique.

Construction moderne et économe en énergie
Construit avec des blocs YTONG allemands écologiques et économes en énergie, Archi Kikvidze Le parc maintient des températures intérieures stables et réduit les coûts d'énergie de 40 %, assurant ainsi un confort et des factures d'électricité moins élevées pour les résidents.

Commodités et commodités
Le complexe comprend également des espaces commerciaux, un garage souterrain et des espaces communautaires bien conçus. Tout est conçu pour offrir un style de vie fluide et confortable à la ville moderne.

Localisation sur la carte

Tbilissi, Géorgie
Éducation
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