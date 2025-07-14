Appartement dans un nouvel immeuble Archi Kikvidze

Premier emplacement à Nadzaladevi

Archi Kikvidze Le parc est idéalement situé sur la rue Z. Kikvidze au cœur de Nadzaladevi, à seulement 2 minutes à pied des stations de métro Gotsiridze et Didube. Le complexe offre un accès facile au parc Kikvidze, à l'avenue Tsereteli et à l'Expo Georgia, plaçant les résidents au centre de la ville tout en conservant un environnement paisible.

Espaces verts et loisirs

Le complexe dispose d'une cour verdoyante de 15 000 m2, conçue pour la détente et la vie active. Les résidents peuvent profiter de zones de loisirs en plein air, d'installations sportives et de terrains de jeux dédiés aux enfants, créant ainsi une atmosphère communautaire saine et dynamique.

Construction moderne et économe en énergie

Construit avec des blocs YTONG allemands écologiques et économes en énergie, Archi Kikvidze Le parc maintient des températures intérieures stables et réduit les coûts d'énergie de 40 %, assurant ainsi un confort et des factures d'électricité moins élevées pour les résidents.

Commodités et commodités

Le complexe comprend également des espaces commerciaux, un garage souterrain et des espaces communautaires bien conçus. Tout est conçu pour offrir un style de vie fluide et confortable à la ville moderne.