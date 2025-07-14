Appartement dans un nouvel immeuble Ocean Sky Residence

Résidence Ocean Sky

Ocean Sky Residence est un développement haut de gamme de qualité, conçu pour une vie moderne et confortable. Idéalement situé près de New Road, le projet offre un équilibre parfait entre accessibilité et tranquillité.

Les résidents peuvent profiter d'une vue panoramique imprenable tout en évitant le trafic lourd de la ville, assurant un mode de vie quotidien plus paisible et efficace. Ocean Sky Residence combine une qualité de construction exceptionnelle, un emplacement stratégique et un environnement de vie raffiné, ce qui en fait un choix idéal pour ceux qui apprécient le confort et la commodité.

Prix et disponibilité

Le prix par mètre carré commence à 3 000 $, offrant une excellente valeur pour un développement haut de gamme. La taille minimale de l'appartement disponible est de 113 m2, maximum 715. assurer des environnements de vie spacieux et confortables adaptés aux normes modernes.

livrée au troisième trimestre 2025