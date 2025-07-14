Appartement dans un nouvel immeuble Avlabari Breeze by GATD

Résidences Avlabari Breeze par GATD

Résidences Elite Boutique à Old Tbilissi 23 Appartements exclusifs dans un projet résidentiel de boutique situé dans le centre historique de Old Tbilissi.

Le projet combine une architecture raffinée, un environnement de vie privé et de faible densité et un mode de vie urbain équilibré.

Principales caractéristiques:

• Emplacement prestigieux à Old Tbilissi

• Boutique, bâtiment résidentiel à faible densité

• Concept architectural pensé

• Construction de haute qualité et finition intérieure

• Un environnement résidentiel calme et confortable avec un caractère authentique Tbilissi Un choix approprié pour ceux qui recherchent un environnement résidentiel de haute qualité, l'intimité et la valeur à long terme stable dans le centre historique de Tbilissi.