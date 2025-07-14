  1. Realting.com
  2. Géorgie
  3. Tbilissi
  4. Appartement dans un nouvel immeuble Avlabari Breeze by GATD

Appartement dans un nouvel immeuble Avlabari Breeze by GATD

Tbilissi, Géorgie
Prix ​​sur demande
;
3
Laisser une demande
Voir les contacts
ID: 35031
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 24/03/2026

Emplacement

Afficher sur la carte
  • Pays
    Géorgie
  • Ville
    Tbilissi
  • Métro
    Avlabari (~ 200 m)

À propos du complexe

Traduire
Afficher l'original
English English

Résidences Avlabari Breeze par GATD

Résidences Elite Boutique à Old Tbilissi 23 Appartements exclusifs dans un projet résidentiel de boutique situé dans le centre historique de Old Tbilissi.

Le projet combine une architecture raffinée, un environnement de vie privé et de faible densité et un mode de vie urbain équilibré.

Principales caractéristiques:

• Emplacement prestigieux à Old Tbilissi

• Boutique, bâtiment résidentiel à faible densité

• Concept architectural pensé

• Construction de haute qualité et finition intérieure

• Un environnement résidentiel calme et confortable avec un caractère authentique Tbilissi Un choix approprié pour ceux qui recherchent un environnement résidentiel de haute qualité, l'intimité et la valeur à long terme stable dans le centre historique de Tbilissi.

Localisation sur la carte

Tbilissi, Géorgie
Éducation
Soins de santé
Alimentation et boissons
Finances

Calculateur d'hypothèque

Taux d'intérêt, %
Durée du prêt, années
Coût de la propriété
Acompte, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Veuillez noter! Vous avez modifié le paramètre de coût de propriété en {{ differentPrice }}%. Cela affecte la pertinence du calcul des mensualités pour le bien actuel. Retour
Taux d'intérêt
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Taux d'intérêt
Montant du prêt
{{ mortgageAmount }} USD
Montant du prêt
Période
{{ loanPeriodValue | pluralize("année", "années") }}
Période
Paiement mensuel
{{ paymentPerMonth }} USD
Paiement mensuel
Complexes similaires
Immeuble Oval
Batoumi, Géorgie
depuis
$70,000
Immeuble City Home Kipshidze
Tbilissi, Géorgie
depuis
$305,000
Complexe résidentiel Dvuhkomnatnaa kvartira evroformata v prestiznom komplekse
Tbilissi, Géorgie
Prix ​​sur demande
Appart-hôtel Orbi Bakhmaro
Bakhmaro, Géorgie
depuis
$1,500
Complexe résidentiel
Batoumi, Géorgie
depuis
$110,000
Vous regardez
Appartement dans un nouvel immeuble Avlabari Breeze by GATD
Tbilissi, Géorgie
Prix ​​sur demande
Posez toutes vos questions
Laissez votre demande
Merci! Votre demande a été acceptée
Je suis intéressé par la propriété de votre annonce. Je souhaite plus d'informations sur la propriété. Quelles sont les conditions d'achat pour les étrangers ? Je souhaite visiter un appartement/une maison. Je souhaite être informé du prix total (TTC, frais d'agence, etc.). Est-il possible d'acheter avec un prêt/hypothèque ?
Dos Laisser une demande
Autres complexes
Appart-hôtel Orbi Continental
Appart-hôtel Orbi Continental
Appart-hôtel Orbi Continental
Appart-hôtel Orbi Continental
Batoumi, Géorgie
depuis
$83,000
Nombre d'étages 55
L'emplacement du complexe est l'un des plus élites et uniques de Batumi: il est situé entre la célèbre rue Rustaveli, le lac Nurigeli, et le parc du 6 mai d'un côté, et de l'autre, il borde la partie historique du boulevard Batumi et directement le bord de la mer
Agence
sisnogroup
Laisser une demande
Immeuble Archi Varketili 2
Immeuble Archi Varketili 2
Immeuble Archi Varketili 2
Immeuble Archi Varketili 2
Immeuble Archi Varketili 2
Immeuble Archi Varketili 2
Tbilissi, Géorgie
depuis
$1,100
Nombre d'étages 18
Archi Varketili 2 is a residential house, which is being built in Varketili III massif, 5 minutes' walk from Varketili metro station. 2,600 sq.m. green yard is provided for the 18-storey project, where a children's playground will be located. High quality Alucobond material is used for facad…
Agence
sisnogroup
Laisser une demande
Complexe résidentiel WGR2 Gonio Batumi
Complexe résidentiel WGR2 Gonio Batumi
Complexe résidentiel WGR2 Gonio Batumi
Complexe résidentiel WGR2 Gonio Batumi
Complexe résidentiel WGR2 Gonio Batumi
Afficher tout Complexe résidentiel WGR2 Gonio Batumi
Complexe résidentiel WGR2 Gonio Batumi
Batoumi, Géorgie
depuis
$75,250
Options de finition Аvec finition
L'année de construction 2026
Nombre d'étages 5
Surface 38–148 m²
28 objets immobiliers 28
Wyndham Grand 5*, un complexe de luxe de 5 étages de type club avec des services All-Inclusive & Ultra All-Inclusive, est créé sur le principe de la « ville-resort » et se compose de 5 emplacements, reliés par des navettes et des infrastructures. L'infrastructure du complexe dépasse 27 000 m…
Type de propriété
Surface, m²
Coût, USD
Apartment 1 chambre
52.5 – 93.8
75,250 – 891,100
Apartment 2 chambres
62.5 – 137.4
184,530 – 703,674
Apartment 3 chambres
128.0 – 148.3
466,971 – 679,263
Studio
38.0 – 40.9
117,306 – 130,045
Agence
Geo Estate
Laisser une demande
Realting.com
Aller
_relevant_news_
Investissements dans l’immobilier commercial à Batoumi : comment créer un éco-projet innovant à haute rentabilité
14.07.2025
Investissements dans l’immobilier commercial à Batoumi : comment créer un éco-projet innovant à haute rentabilité
Le marché immobilier en Géorgie en 2025 : analyse de la croissance, investissements et rentabilité – entretien exclusif
16.04.2025
Le marché immobilier en Géorgie en 2025 : analyse de la croissance, investissements et rentabilité – entretien exclusif
Comment créer le projet immobilier de vos rêves avec un rendement de 20 % par an (ROI)
26.03.2025
Comment créer le projet immobilier de vos rêves avec un rendement de 20 % par an (ROI)
Afficher toutes les publications