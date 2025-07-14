Appartement dans un nouvel immeuble Archi Grand Avenue

Experience Premium Living à Grand Avenue

Découvrir Grand Avenue by Archi, un complexe résidentiel moderne sur la rue Dadiani, à quelques pas de la station de métro Nadzaladzevi et à proximité du stade Dinamo. Profitez du mélange parfait de la commodité de la ville et confort serein.

Conception réfléchie et matériaux de qualité

Construit avec des matériaux écologiques et économes en énergie, y compris des blocs YTONG allemands qui gardent votre maison au chaud et réduisent les coûts des services publics. Des panneaux d'aluminium élégants, des murs plâtrés et des tuiles de balcon de haute qualité créent un look raffiné et durable.

Mode de vie tout-en-un

Détendez-vous et profitez d'une gamme complète d'équipements: piscine extérieure, coin salon, cinéma, salles de conférence, zone pour enfants à l'intérieur, parking multi-niveaux, et un centre de fitness entièrement équipé – tout ce dont vous avez besoin à quelques pas de votre porte.

Le confort rencontre l'investissement

Avec des plans d'appartement variés, un design sophistiqué et une construction haut de gamme, Grand Avenue offre une maison harmonieuse et un choix d'investissement intelligent.

Achèvement

Le projet devrait être prêt d'ici juillet 2029.