Les prix de l'immobilier au Vietnam dépendent de l'emplacement et de la catégorie du bien. Les plus chers sont les villas d'élite près des grandes villes et les penthouses dans les nouveaux lotissements. Pour un mètre carré, il faut compter entre 5 000 et 6 000 euros.

Les autres objets coûtent en moyenne 2000-4000 euros par mètre carré. Dans les petites villes, les prix sont inférieurs de 20 à 30 % à ceux du marché.