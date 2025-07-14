Appartement dans un nouvel immeuble Archi Universe

Premier emplacement à Saburtalo

Archi Universe est un complexe résidentiel haut de gamme situé sur University Street, l'une des zones les plus prestigieuses et recherchées de Tbilissi. Combinant confort centre-ville et environnement verdoyant, le complexe offre une vue panoramique imprenable et un accès facile aux zones clés, y compris le pont Bagebi pour un voyage rapide à Bagebi ou Tskneti.

Architecture moderne et matériaux premium

L'Archi Univers de 26 étages comprend 257 appartements répartis sur deux blocs résidentiels connectés. Le complexe bénéficie d'une architecture contemporaine avec des matériaux de haute qualité, respectueux de l'environnement et économes en énergie. Les blocs YTONG allemands maintiennent des températures intérieures stables tout en réduisant les coûts énergétiques de 40%. Les panneaux de façade Terracotta d'Allemagne et du Portugal assurent la durabilité, la résistance au feu et l'esthétique durable, complétés par de élégantes rampes en verre.

Style de vie et infrastructure complets

Archi Univers offre un espace multifonctionnel où les résidents peuvent accéder à tous les éléments essentiels sans quitter le complexe. Les installations comprennent un centre de remise en forme de type européen, une piscine extérieure, un hall avec services de conciergerie, un café, un supermarché, une pharmacie et une variété de points de vente.

Une expérience de vie unique

Conçu pour répondre aux besoins des résidents modernes, Archi Univers équilibre confort, confort et style. Ses équipements haut de gamme, son emplacement central mais vert, et ses espaces réfléchis créent un environnement parfait pour la vie quotidienne et l'investissement.