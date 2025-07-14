Appartement dans un nouvel immeuble Barnovi Boutique House

Aperçu du projet

• 8 étages

• Vue panoramique sur la ville et Mtatsminda

• Cour privée paysagée – 500 m2

• Service de conciergerie 24/7

• Stationnement souterrain à deux niveaux pour 20 véhicules

• Construction réalisée à l'aide de matériaux de construction de haute qualité et respectueux de l'environnement Ce développement est conçu pour fournir l'intimité, le confort et la vie urbaine élevée dans l'un des endroits les plus souhaitables de Tbilissi.

(en milliers de dollars)

Développeur

– Premium Development Company Premium Development Company est une société de construction spécialisée dans les projets résidentiels multifonctionnels de style boutique. L'entreprise se concentre sur les développements dans les quartiers historiques de Tbilissi, assurant chaque projet préserver le patrimoine architectural local tout en introduisant le niveau de vie moderne. Conception des valeurs fondamentales Une vision architecturale unique et contemporaine qui allie élégance et fonctionnalité. Situation Projets situés dans les quartiers historiques de Tbilissi, donnant à chaque résidence un caractère distinctif et une profondeur culturelle. Fonctionnalité Espaces résidentiels multifonctionnels conçus pour assurer une vie confortable et moderne. Mission Créer des environnements de vie raffinés et confortables tout en respectant et en préservant le patrimoine architectural des quartiers historiques de Tbilissi.

(en milliers de dollars)

Lieu

Vasili Barnovi Street 28–30 1 immeuble résidentiel en construction Livraison prévue au 1er trimestre 2026

(en milliers de dollars)

Prix

Prix par m2 à partir de 3 500 $

Unités disponibles Appartements 2 pièces 50.66 – 73,8 m2 Prix sur demande Appartements 3 pièces 86.48 – 170.1 m2 Prix sur demande Appartements 4 pièces 171.1 – 317.1 m2 Prix sur demande Appartement de 5 pièces 296,9 m2 Prix sur demande