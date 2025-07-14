Appartement dans un nouvel immeuble Idea Development Panorama I

Planchers: 14

Appartements: 174

Taille de l'appartement: à partir de 52 m2

Prix de départ: 87 565 $, 1490 $ par mètre carré

Espace commercial: 3751 m2

Parking: garage 3 niveaux

Livraison: Cadre vert +

Lieu: Vake-Saburtalo

État : terminé

Lobby avec service de concierge – pour le confort et la vie complète.

Padel court – pour un mode de vie sain et actif.

Parking 3 niveaux – pour un rangement spacieux et sécurisé.

Espace enfants – pour le plaisir et l'aventure.

Espaces de détente – pour la paix et la détente.

Terrasses à Idea Panorama – chaque appartement dispose d'une terrasse spacieuse conçue pour toutes les saisons, adaptée à la détente, à l'exercice ou à une utilisation pratique.

Vivre confortablement pour chaque membre de la famille, peu importe son âge.

Développement du quartier – avec un plan de développement pré-approuvé.

Hall d'entrée bien entretenu et espaces communs avec services de gestion immobilière.

Infrastructure quotidienne essentielle – magasins, pharmacies, etc.

Options de paiement flexibles – plans de versements internes disponibles.

Potentiel de croissance du capital garanti – une source fiable de revenu stable.

Galerie des caractéristiques: • Appartements livrés avec cadre vert + • Chaudière de chauffage avec tuyauterie • Espace de stockage pour chaudière et les unités AC externes • Portes et fenêtres extérieures en aluminium écoénergétique • Portes d'entrée finies MDF • Planchers aménagés • Murs plaqués • Toutes les connexions utilitaires sont prêtes (gaz, eau, électricité) • Câblage électrique par disposition de l'appartement • Système de contrôle d'accès et interphone vidéo • Terrasses avec granit résistant au gel

Points forts: • City Central Park – 9 min à pied • Vake-Saburtalo route de raccordement – 6 min à pied • Saburtalo-Bagevi pont de raccordement – 3 min à pied • Station de métro universitaire – 6 min à pied