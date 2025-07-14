Complexe résidentiel Riversajd Rezidens

Riverside Residences – la vie au bord de l'eau. Vérifié par EMAAR.

Sur l'un des fronts de mer les plus prestigieux de Tbilissi, un nouveau standard de luxe urbain est né – Riverside Residences, un complexe résidentiel du célèbre développeur EMAAR.

Ici, l'architecture, la nature et le rythme de la ville se confondent en un espace harmonieux de vie et d'investissement. Vue panoramique sur la rivière, promenades, lumière et air font partie de votre confort quotidien.

Le complexe propose des appartements de luxe d'une chambre, entièrement rénovés lors de la livraison, où chaque détail est soigneusement conçu pour un style de vie moderne.

Les prix vont de 115 000 $ à 145 000 $, ce qui fait du projet l'une des offres les plus attrayantes du segment premium de Tbilissi. Plan de montage pratique de l'EMAAR

10% — réserve (prévente, janvier 2026)

10% — lors de la signature du contrat (décembre 2026)

10% — Juin 2027

10% — Décembre 2027

60% — lors de la livraison de biens (juillet 2029)

L'achèvement de la construction est prévu pour l'été 2029 — vous recevez une propriété finie et rénovée d'un promoteur de renommée mondiale.