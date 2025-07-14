  1. Realting.com
  Géorgie
  Tbilissi
  Complexe résidentiel Riversajd Rezidens

Complexe résidentiel Riversajd Rezidens

Tbilissi, Géorgie
depuis
$115,000
depuis
$3,000/m²
5
ID: 33221
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 28/01/2026

Emplacement

Afficher sur la carte
  • Pays
    Géorgie
  • Ville
    Tbilissi
  • Métro
    Nadzaladevi (~ 900 m)

Caractéristiques de la propriété

Paramètres de propriété

  • Classe
    Classe
    Classe premium
  • L'année de construction
    L'année de construction
    2029
  • Nombre d'étages
    Nombre d'étages
    10

À propos du complexe

Riverside Residences – la vie au bord de l'eau. Vérifié par EMAAR.

Sur l'un des fronts de mer les plus prestigieux de Tbilissi, un nouveau standard de luxe urbain est né – Riverside Residences, un complexe résidentiel du célèbre développeur EMAAR.

Ici, l'architecture, la nature et le rythme de la ville se confondent en un espace harmonieux de vie et d'investissement. Vue panoramique sur la rivière, promenades, lumière et air font partie de votre confort quotidien.
Le complexe propose des appartements de luxe d'une chambre, entièrement rénovés lors de la livraison, où chaque détail est soigneusement conçu pour un style de vie moderne.
Les prix vont de 115 000 $ à 145 000 $, ce qui fait du projet l'une des offres les plus attrayantes du segment premium de Tbilissi. Plan de montage pratique de l'EMAAR
10% — réserve (prévente, janvier 2026)
10% — lors de la signature du contrat (décembre 2026)
10% — Juin 2027
10% — Décembre 2027
60% — lors de la livraison de biens (juillet 2029)
L'achèvement de la construction est prévu pour l'été 2029 — vous recevez une propriété finie et rénovée d'un promoteur de renommée mondiale.

Localisation sur la carte

Tbilissi, Géorgie
Éducation
Soins de santé
Alimentation et boissons
Finances

Calculateur d'hypothèque

Taux d'intérêt, %
Durée du prêt, années
Coût de la propriété
Acompte, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Veuillez noter! Vous avez modifié le paramètre de coût de propriété en {{ differentPrice }}%. Cela affecte la pertinence du calcul des mensualités pour le bien actuel. Retour
Taux d'intérêt
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Taux d'intérêt
Montant du prêt
{{ mortgageAmount }} USD
Montant du prêt
Période
{{ loanPeriodValue | pluralize("année", "années") }}
Période
Paiement mensuel
{{ paymentPerMonth }} USD
Paiement mensuel
