Apart hôtel Hotel rooms at Rotana Resort & Spa Batumi.

Chambres d'hôtel à Rotana Resort & Spa Batumi. Gonio.
Rotana Resort & Spa Batumi est un complexe résidentiel et hôtelier exclusif de 5* 27 étages avec un CASINO en bord de mer, d'un hôtelier de luxe des Émirats arabes unis.
Rotana Resort & Spa offre une occasion unique d'investir dans des résidences de marque qui combinent luxe et potentiel de revenu élevé.
Ce projet offre confort et élégance de première classe, et le nom Radisson Blu garantit le prestige, ce qui en fait un choix idéal pour les investisseurs qui veulent combiner une vie sophistiquée avec des investissements financiers fiables.
Les appartements sont commandés avec une rénovation clé en main, dont le design exclusif est développé selon les normes internationales de la chaîne hôtelière Radisson.
Revenu jusqu'à 14% par an!
Acompte 20%
Pas de versements jusqu'en décembre 2027!
2ème catégorie de chambre:
Infrastructure du complexe:
Lieu:
Pour plus d'informations sur ce projet, appelez-nous / écrivez-nous.