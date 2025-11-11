Afficher la propriété sur la carte Afficher la liste des propriétés
Maisons près du club de golf à vendre en Géorgie

3 propriétés total trouvé
Villa 3 chambres dans , Géorgie
Villa 3 chambres
, Géorgie
Nombre de pièces 4
Chambres 3
Nombre de salles de bains 2
Surface 195 m²
Nombre d'étages 2
Welcome to a unique gated eco-community of 14 luxurious premium-class villas, located in the…
$400,000
Maison de ville 3 chambres dans Kisiskhevi, Géorgie
Maison de ville 3 chambres
Kisiskhevi, Géorgie
Nombre de pièces 5
Chambres 3
Nombre de salles de bains 3
Surface 286 m²
Nombre d'étages 3
A premium-class gated residential complex that combines comfort, sustainability, and a profi…
$330,000
Villa 2 chambres dans Kisiskhevi, Géorgie
Villa 2 chambres
Kisiskhevi, Géorgie
Nombre de pièces 4
Chambres 2
Nombre de salles de bains 2
Surface 209 m²
Nombre d'étages 1
A premium wine and tourism project founded in 2008 by a German entrepreneur in the heart of …
$400,000
