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Maisons à vendre en Kakhétie, Géorgie

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villas
6
10 propriétés total trouvé
Villa 3 chambres dans , Géorgie
Premium Premium
Villa 3 chambres
, Géorgie
Nombre de pièces 3
Chambres 3
Nombre de salles de bains 3
Surface 200 m²
Nombre d'étages 2
$397,287
T.V.A.
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Villa 2 chambres dans , Géorgie
Premium Premium
Villa 2 chambres
, Géorgie
Nombre de pièces 3
Chambres 2
Nombre de salles de bains 3
Surface 208 m²
Nombre d'étages 1
$385,000
T.V.A.
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Chalet 2 chambres dans , Géorgie
Premium Premium
Chalet 2 chambres
, Géorgie
Chambres 2
Nombre de salles de bains 1
Surface 100 m²
Nombre d'étages 1
$230,000
T.V.A.
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DD CO DEDD CO DE
Villa 2 chambres dans , Géorgie
TOP TOP
Villa 2 chambres
, Géorgie
Nombre de pièces 3
Chambres 2
Nombre de salles de bains 3
Surface 208 m²
Nombre d'étages 1
Schuchmann Vins Château Villas & SPA est une station vinicole avec 120 ha vignobles, caves, …
Prix ​​sur demande
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Développeur
Schuhmann Real Estate
Langues
English
Chalet 2 chambres dans Telavi, Géorgie
TOP TOP
Chalet 2 chambres
Telavi, Géorgie
Chambres 2
Nombre de salles de bains 1
Surface 100 m²
Nombre d'étages 1
ActivitéBudget moyen en GELCommentaireHôtel Tbilissi1 chambre 70 USD5 chambres gratuitesLoca…
$230,000
T.V.A.
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Développeur
Schuhmann Real Estate
Langues
English
Villa 3 chambres dans , Géorgie
Villa 3 chambres
, Géorgie
Nombre de pièces 3
Chambres 3
Nombre de salles de bains 3
Surface 200 m²
Nombre d'étages 2
Nouvelle tendance de l'Agritourisme.Un investissement intelligent et durable qui apporte du …
$345,000
T.V.A.
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Développeur
Schuhmann Real Estate
Langues
English
LDV InvestLDV Invest
Villa 2 chambres dans Kisiskhevi, Géorgie
Villa 2 chambres
Kisiskhevi, Géorgie
Nombre de pièces 4
Chambres 2
Nombre de salles de bains 2
Surface 209 m²
Nombre d'étages 1
Un projet de vin haut de gamme et de tourisme fondé en 2008 par un entrepreneur allemand au …
$400,000
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Maison de ville 3 chambres dans Kisiskhevi, Géorgie
Maison de ville 3 chambres
Kisiskhevi, Géorgie
Nombre de pièces 5
Chambres 3
Nombre de salles de bains 3
Surface 286 m²
Nombre d'étages 3
Un complexe résidentiel fermé haut de gamme qui combine confort, durabilité et une opportuni…
$330,000
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Maison 3 chambres dans Kakhétie, Géorgie
Maison 3 chambres
Kakhétie, Géorgie
Nombre de pièces 4
Chambres 3
Nombre de salles de bains 3
Surface 240 m²
$585,000
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Agence
Integrated Real Estate Services
Langues
English, Русский
Villa 3 chambres dans , Géorgie
Villa 3 chambres
, Géorgie
Nombre de pièces 4
Chambres 3
Nombre de salles de bains 2
Surface 195 m²
Nombre d'étages 2
Bienvenue dans une éco-communauté fermée unique de 14 luxueuses villas haut de gamme, située…
$400,000
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Caractéristiques des propriétés en Kakhétie, Géorgie

avec Jardin
avec Terrasse
avec Vue sur la montagne
avec Piscine
avec Terrain de golf
Bon marché
Luxe
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