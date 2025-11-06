Afficher la propriété sur la carte Afficher la liste des propriétés
Maisons à vendre en Samtskhé-Djavakhétie, Géorgie

Bordjomi
4
Bakuriani
3
8 propriétés total trouvé
Maison dans Bakuriani, Géorgie
Maison
Bakuriani, Géorgie
Surface 363 m²
Nombre d'étages 2
Deux belles propriétés (un seul terrain) sont à vendre dans la station de ski de Bakuriani, …
$254,100
Maison 4 chambres dans Bordjomi, Géorgie
Maison 4 chambres
Bordjomi, Géorgie
Nombre de pièces 8
Chambres 4
Nombre de salles de bains 2
Surface 501 m²
Nombre d'étages 2
À vendre est une maison avec terrain sur la rive gauche de la pittoresque rivière Kura - la …
$197,000
Chalet 3 chambres dans Bordjomi, Géorgie
Chalet 3 chambres
Bordjomi, Géorgie
Nombre de pièces 3
Surface 58 m²
Nombre d'étages 1
Un chalet de trois pièces est à vendre à Bakouriani, adjacent aux bâtiments 6 et 7 du comple…
$49,500
Chalet 2 chambres dans Bordjomi, Géorgie
Chalet 2 chambres
Bordjomi, Géorgie
Nombre de pièces 1
Chambres 2
Nombre de salles de bains 1
Surface 58 m²
Nombre d'étages 1
Cottage for sale in Bakuriani, near the 6th and 7th passenger buildings Total - 3 rooms, 2 …
$51,700
Chalet dans Akhaltsikhé, Géorgie
Chalet
Akhaltsikhé, Géorgie
Nombre de pièces 1
Nombre de salles de bains 1
Surface 58 m²
Nombre d'étages 1
Chalet à vendre à Bakouriani, complexe d'appartements adjacent aux bâtiments 6 et 7.Superfic…
$49,500
Chalet 6 chambres dans Bakuriani, Géorgie
Chalet 6 chambres
Bakuriani, Géorgie
Nombre de pièces 6
Surface 127 m²
Nombre d'étages 2
Chalet à deux étages à vendre à Bakuriani Superficie : 127 m² en état de charpente noire …
$120,000
Maison 6 chambres dans 17, Géorgie
Maison 6 chambres
17, Géorgie
Nombre de pièces 8
Chambres 6
Nombre de salles de bains 2
Surface 250 m²
Nombre d'étages 1
Maison à vendre dans le centre de Bakouriani avec un grand terrain!La maison est entièrement…
$105,000
Maison dans Bordjomi, Géorgie
Maison
Bordjomi, Géorgie
Surface 890 m²
Nombre d'étages 4
Une maison privée de 590 m2 avec un terrain de 300 m2 est à vendre à Borjomi, Agmashenebeli …
$150,000
