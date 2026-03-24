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Vue sur la mer Maisons à vendre en Alpes-Maritimes, France

Cannes
20
Antibes
7
Grasse
47
Nice
26
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12 propriétés total trouvé
Maison 4 chambres dans Roquebrune-Cap-Martin, France
Maison 4 chambres
Roquebrune-Cap-Martin, France
Nombre de pièces 6
Chambres 4
Nombre de salles de bains 4
Nombre d'étages 5
Aux portes de Monaco, nous vous proposons de vivre dans cette magnifique maison moderne. en…
$3,25M
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Maison 4 chambres dans Villefranche-sur-Mer, France
Maison 4 chambres
Villefranche-sur-Mer, France
Nombre de pièces 5
Chambres 4
Nombre de salles de bains 4
Surface 262 m²
Contemporary villa with swimming pool - Secure domain - Villefranche-sur-Mer Located in a hi…
$5,40M
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Villa 4 chambres dans Saint-Jean-Cap-Ferrat, France
Villa 4 chambres
Saint-Jean-Cap-Ferrat, France
Chambres 4
Nombre de salles de bains 4
Nombre d'étages 2
Luxurious modern villa ideally located in the prestigious Mont Boron area close to Cap Ferra…
$7,24M
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OneOne
Villa 5 chambres dans Cannes, France
Villa 5 chambres
Cannes, France
Nombre de pièces 7
Chambres 5
Nombre de salles de bains 5
Surface 700 m²
Nombre d'étages 3
Exceptional property in the heart of Cannes. In the heart of Cannes Californie, hidden withi…
$12,41M
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Maison 5 chambres dans Nice, France
Maison 5 chambres
Nice, France
Nombre de pièces 10
Chambres 5
Surface 450 m²
Prestigious house with panoramic view of the Bay of Angels. Located in the prestigious Parc …
$4,77M
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Villa 3 chambres dans La Turbie, France
Villa 3 chambres
La Turbie, France
Nombre de pièces 4
Chambres 3
Nombre de salles de bains 3
Nombre d'étages 3
Limitrophe Monaco, paradis de Golfe bleu. Une perle rare ! Telle pourrait être la descriptio…
$1,23M
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Melrose VillasMelrose Villas
Villa 5 chambres dans Nice, France
Villa 5 chambres
Nice, France
Nombre de pièces 7
Chambres 5
Surface 368 m²
NICE - Mont Boron Very beautiful modern villa built in 2014 of approximately 250m2 on a plot…
$5,80M
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Maison 5 chambres dans Antibes, France
Maison 5 chambres
Antibes, France
Nombre de pièces 6
Chambres 5
Surface 236 m²
VERY BEAUTIFUL VILLA - OPEN SEA VIEW Antibes: in a quiet and secure area with swimming pool …
$1,29M
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Villa 5 chambres dans Roquebrune-Cap-Martin, France
Villa 5 chambres
Roquebrune-Cap-Martin, France
Chambres 5
Nombre de salles de bains 3
Nombre d'étages 2
Unique maison avec vue mer panoramique et la vue les collines verdoyantes. Maison provençale…
$2,85M
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Villa 4 chambres dans Mougins, France
Villa 4 chambres
Mougins, France
Nombre de pièces 5
Chambres 4
Nombre de salles de bains 3
Nombre d'étages 2
Luxury villa with a pool at Domaine Mougins.  Rooms: 5 - Living Area:171 m². Plot Area: 67…
$2,49M
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Maison 4 chambres dans Nice, France
Maison 4 chambres
Nice, France
Nombre de pièces 7
Chambres 4
Nombre de salles de bains 3
Surface 265 m²
NICE - PESSICART: Exceptional location with a panoramic view. Superb 1930 style property wit…
$2,11M
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Villa 3 chambres dans Villefranche-sur-Mer, France
Villa 3 chambres
Villefranche-sur-Mer, France
Chambres 3
Nombre de salles de bains 1
Nombre d'étages 2
For the nature lovers only! In the most beautiful and exclusive area of French Riviera, all …
$1,54M
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Types de propriétés en Alpes-Maritimes

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Caractéristiques des propriétés en Alpes-Maritimes, France

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avec Jardin
avec Terrasse
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