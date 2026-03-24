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Maisons à vendre en Alpes-Maritimes, France

Cannes
20
Antibes
7
Grasse
47
Nice
26
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73 propriétés total trouvé
Maison 4 chambres dans Le Terme Blanc, France
Maison 4 chambres
Le Terme Blanc, France
Nombre de pièces 5
Chambres 4
Nombre de salles de bains 3
Surface 800 m²
Nombre d'étages 2
Antibes. Dans un complexe résidentiel surveillé avec sécurité 24h/24, nous vous proposons à …
$1,27M
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Your Invest Home
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Villa 5 chambres dans Le Cannet, France
Villa 5 chambres
Le Cannet, France
Chambres 5
Surface 116 m²
| House
$1,03M
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Villa 3 chambres dans Moyenne Corniche, France
Villa 3 chambres
Moyenne Corniche, France
Nombre de pièces 6
Chambres 3
Nombre de salles de bains 3
Surface 415 m²
$4,68M
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OneOne
Villa dans Cannes, France
Villa
Cannes, France
Surface 80 m²
$563,527
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Villa 12 chambres dans Avenue Sir Winston Churchill, France
Villa 12 chambres
Avenue Sir Winston Churchill, France
Nombre de pièces 12
Surface 320 m²
Exceptional villa in Belle époque — style Panoramic views of Monaco and the Mediterranean Se…
$8,18M
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Villa 6 chambres dans 2, France
Villa 6 chambres
2, France
Nombre de pièces 10
Chambres 6
Nombre de salles de bains 4
Surface 375 m²
Sol 1/2
L'élégante villa a été construite en 1910 par le prince moldave et roumain Jean Ghica pour s…
$1,96M
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Международное агентство недвижимости Habita
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Nils OttNils Ott
Villa 5 chambres dans Saint-Jean-Cap-Ferrat, France
Villa 5 chambres
Saint-Jean-Cap-Ferrat, France
Chambres 5
Nombre de salles de bains 5
Prix ​​sur demande
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Maison dans Cannes, France
Maison
Cannes, France
Surface 1 000 m²
Nombre d'étages 5
Cannes - Palm BeachObjet d'investissement exclusif de catégorie premium. Bâtiment privé avec…
Prix ​​sur demande
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Villa 4 chambres dans Auribeau-sur-Siagne, France
Villa 4 chambres
Auribeau-sur-Siagne, France
Chambres 4
Surface 100 m²
The living space offers new apartments from studios to 3-bedroom apartments with beautiful o…
$749,433
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Villa 5 chambres dans Le Cannet, France
Villa 5 chambres
Le Cannet, France
Chambres 5
Surface 116 m²
| House
$987,624
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Villa 6 chambres dans Saint-Jean-Cap-Ferrat, France
Villa 6 chambres
Saint-Jean-Cap-Ferrat, France
Nombre de pièces 10
Chambres 6
Nombre de salles de bains 6
Surface 400 m²
Luxury villa for sale – Unique property just steps from the Four Seasons Grand Hotel Discove…
Prix ​​sur demande
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Villa 4 chambres dans Villeneuve-Loubet, France
Villa 4 chambres
Villeneuve-Loubet, France
Chambres 4
Nombre de salles de bains 3
Surface 1 431 m²
Nombre d'étages 2
$1,27M
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Villa 5 chambres dans Le Cannet, France
Villa 5 chambres
Le Cannet, France
Chambres 5
Surface 116 m²
| House
$1,03M
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Villa 5 chambres dans Auribeau-sur-Siagne, France
Villa 5 chambres
Auribeau-sur-Siagne, France
Chambres 5
Surface 151 m²
The living space offers new apartments from studios to 3-bedroom apartments with beautiful o…
$720,385
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Villa 5 chambres dans Auribeau-sur-Siagne, France
Villa 5 chambres
Auribeau-sur-Siagne, France
Chambres 5
Surface 151 m²
The living space offers new apartments from studios to 3-bedroom apartments with beautiful o…
$761,052
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Villa 4 chambres dans Auribeau-sur-Siagne, France
Villa 4 chambres
Auribeau-sur-Siagne, France
Chambres 4
Surface 100 m²
The living space offers new apartments from studios to 3-bedroom apartments with beautiful o…
$714,575
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Manoir 7 chambres dans Cannes, France
Manoir 7 chambres
Cannes, France
Chambres 7
Nombre de salles de bains 7
Surface 1 000 m²
An exclusive stately Belle-Époque style residence that offers privacy, first-class services …
$25,44M
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Аталанта
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Villa 6 chambres dans Le Cannet, France
Villa 6 chambres
Le Cannet, France
Chambres 6
Nombre de salles de bains 6
Surface 390 m²
La nouvelle villa de 400 mètres carrés est située dans un domaine privé à Grassa. Il présent…
$3,77M
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Villa 5 chambres dans Cannes, France
Villa 5 chambres
Cannes, France
Chambres 5
Nombre de salles de bains 5
Surface 360 m²
Excellente villa de luxe de 360 m2, avec vue imprenable sur la mer. Situé à Cannes sur le te…
$4,12M
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Villa 10 chambres dans Cannes, France
Villa 10 chambres
Cannes, France
Chambres 10
Nombre de salles de bains 7
Surface 900 m²
This luxurious Belle Époque residence, built in 1903 by an Italian architect, has been compl…
$17,49M
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Аталанта
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Villa 5 chambres dans Mougins, France
Villa 5 chambres
Mougins, France
Chambres 5
Nombre de salles de bains 4
Surface 500 m²
La villa dans un style moderne est située dans la zone verte de Muzhen, dans un village ferm…
$5,82M
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Maison 4 chambres dans Roquebrune-Cap-Martin, France
Maison 4 chambres
Roquebrune-Cap-Martin, France
Nombre de pièces 6
Chambres 4
Nombre de salles de bains 4
Nombre d'étages 5
Aux portes de Monaco, nous vous proposons de vivre dans cette magnifique maison moderne. en…
$3,25M
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Villa 5 chambres dans Antibes, France
Villa 5 chambres
Antibes, France
Chambres 5
Nombre de salles de bains 5
Surface 250 m²
Nouvelle villa dans un style moderne de 250 m2. La villa se trouve à 10 minutes à pied de la…
$4,02M
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Villa 3 chambres dans Cannes, France
Villa 3 chambres
Cannes, France
Chambres 3
Nombre de salles de bains 3
Surface 160 m²
Located in the heart of the old village of Saint-Tropez, a few steps from shops and the famo…
$3,71M
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Аталанта
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Villa 3 chambres dans Cannes, France
Villa 3 chambres
Cannes, France
Chambres 3
Nombre de salles de bains 1
Surface 260 m²
Villa à louer et vente avec vue sur la mer. Situé dans un quartier prestigieux sur Cannes Hi…
$3,64M
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Villa 10 chambres dans Nice, France
Villa 10 chambres
Nice, France
Chambres 10
Nombre de salles de bains 10
Surface 600 m²
Nombre d'étages 3
Vente du domaine dans l'un des quartiers prestigieux de Nice. Le domaine se compose de 2 mai…
$7,76M
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Villa 6 chambres dans Antibes, France
Villa 6 chambres
Antibes, France
Chambres 6
Nombre de salles de bains 6
Surface 600 m²
Un domaine de luxe d'une surface habitable totale de 600 m2 et un jardin de 5 200 m2 est idé…
$18,45M
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Maison 6 chambres dans Cannes, France
Maison 6 chambres
Cannes, France
Nombre de pièces 6
Chambres 6
Surface 400 m²
Vente Villa Luxe avec Vue Panoramique, Cannes Californie EXCLUSIVITE. Le summum du style, de…
$7,53M
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Villa 8 chambres dans Cannes, France
Villa 8 chambres
Cannes, France
Chambres 8
Nombre de salles de bains 8
Surface 490 m²
Ideally located on a hilltop offering breathtaking 360-degree sea and mountain views, this s…
$13,25M
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Аталанта
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Villa 4 chambres dans Biot, France
Villa 4 chambres
Biot, France
Chambres 4
Nombre de salles de bains 2
Surface 300 m²
Villa dans le style de Neo-Provençal, dans une résidence fermée composée de 5 villas, dans u…
$2,70M
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Types de propriétés en Alpes-Maritimes

villas

Caractéristiques des propriétés en Alpes-Maritimes, France

avec Garage
avec Jardin
avec Terrasse
avec Vue sur la montagne
avec Vue sur la mer
avec Piscine
Bon marché
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